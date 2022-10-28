Фестиваль патриотической песни прошел в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре провели фестиваль патриотической песни. Его участниками стали молодежные коллективы областных этнокультурных объединений, передает корреспондент Pavlodarnews.kz.

Местом проведения ХХI фестиваля патриотической песни «Әнімді саған арнаймын, Қазақстан» – «Пою тебе, мой Казахстан» стал областной Дом дружбы.

«Фестиваль проводится с целью воспитания у молодых людей патриотизма, распространения идей духовного единства и межэтнического согласия, укрепления дружбы и консолидации молодежи. Также одной из важнейших задач проведения фестиваля является изучение и распространение государственного языка как важнейшего фактора национального единства», – сообщили организаторы.

Участников приветствовали руководитель управления информации и общественного развития Павлодарской области Балтабай Каппасов и председатель общественного объединения «Нұр-Ана әлемі» Бакытжамал Максилова.

Ребята исполнили популярные песни на государственном языке.

Все участники фестиваля получили дипломы и памятные подарки.

Фото: pavlodarnews.kz