Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Шымкент

Фестиваль «Otbasy Fest» прошел в Шымкенте

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
25 Августа 2019, 21:46
Фестиваль «Otbasy Fest» прошел в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Центральном парке Шымкента прошел фестиваль «Otbasy Fest», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии, направленном на укрепление института семьи и пропаганду ценностей брака, приняли участие жители города, около 100 воспитанников детских домов, сотрудники различных управлений и СМИ. Фестиваль организован городским Управлением по делам семьи, детей и молодежи, и Молодежным ресурсным центром.

photo


В общей сложности в фестивале приняли участие около 500 человек. Были организованы секции для жителей города и членов их семей, уголок консультаций, проведены спортивные тренировки, детям показали мультфильмы, состоялись конкурсы, игры, кулинарный фестиваль.

photo


«Это мероприятие проводится в нашем городе во второй раз. В прошлом году фестиваль был посвящен, в основном, маленьким детям, в этом году – школьникам. Фестиваль продлился один день. В ходе акции проведена концертная программа с целью совершенствования талантов воспитанников детских домов. Кроме того, выступили артисты цирка и кукольного театра», – сказала руководитель отдела Шымкентского городского Молодежного ресурсного центра Динара Оралова.

photo


Также проявили активность дети, оставшиеся без попечения родителей.

В ходе фестиваля жители города могли получить консультации юристов. свои услуги п редставили специалисты по визажу, маникюру, и парикмахеры.

photo


photo


Кроме того, состоялся показ мод для детей и взрослых, тимбилдинги для всех семей. Победителям веселые конкурсов и игр вручили призы.

photo


Участникам фестиваля раздавали мороженое и сладости. Воспитанникам детских домов №3 и №4 при спонсорской поддержке швейной фабрики «Гаухар тас» была вручена школьная форма.

photo




Автор: Айнур Акбаева

Рухани жаңғыру   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь