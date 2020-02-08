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Фестивальные кинохиты «Казахфильма» покажут в Алматы

8 Февраля 2020 10:52
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Фестивальные кинохиты «Казахфильма» покажут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 12-16 февраля 2020 года кинотеатр «Арман» и Ассоциация кинокритиков Казахстана проведут показ фильмов-призеров международных кинофестивалей, среди которых четыре картины, снятые киностудией «Казахфильм» им. Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт кинокомпании.

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13 февраля зрители увидят картину «Шыңырау» режиссера Жанабека Жетируова, снятую по одноименной повести Абиша Кекильбаева. Фильм рассказывает историю копателя колодца Енсепа и отображает проблемы, важные для жизни многих людей: соперничество, гордыню, любовь, дружбу, предательство.

В начале прошлого года работу оператора Ривката Ибрагимова в этом фильме признали лучшей в конкурсе азиатских фильмов на 17-ом Международном кинофестивале в г.Дакка (Бангладеш). Кроме того, картина Жетируова приняла участие в конкурсной программе Международного кинофестиваля «Фаджр» (Иран), 28-го Всекитайского кинофестиваля «Золотой петух и Сто цветов» (Китай), МКФ Asian International Film Festival Arizona (США), в программе Международного кинофестиваля в Керале (Индия), а затем во 2-ом Международном кинофестивале Kaaryat в г. Джайпур (Индия) .

14 февраля зрителям будет представлена социальная драма «Девушка и море» режиссеров Азиза Заирова и Мухамеда Мамырбекова. Картина рассказывает о непростой судьбе девушки по имени Асель, которая живёт с диагнозом ДЦП, о её мечтах, о любви и семье.

На сегодняшний день на счету картины успешное участие в нескольких международных кинофестивалях. Фильм успел завоевать следующие награды: приз «За лучшее исполнение женской роли» (Динара Шарипова), Romford film festival (г.Лондон, Великобритания); специальный приз от общественного деятеля Каринэ Хабировой в номинации «Социальное и мотивационное кино» и специальный приз «За воплощение мечты» от Министерства семьи и труда Республики Башкортостан (актеру Тахиру Умарову) IV МКФ «Серебряный Акбузат» (г.Уфа, Россия); приз «Лучший фильм» в секции «Панорама» кинофестиваля Asian Film Festival Barcelona (г.Барселона, Испания).

15 февраля алматинцы смогут увидеть фильм «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова, впервые в истории казахстанского кино завоевавший Гран-при на 41-ом Московском Международном кинофестивале. Картина также получила Гран-при на XV Международном кинофестивале «Евразия».

Мировая премьера фильма состоялась в 2018 году в конкурсной программе «Окно в азиатское кино» 23-го Бусанского Международного кинофестиваля. В том же году картина получила Специальный приз жюри и Приз NETPAC на 14-ом Международном кинофестивале Шакена Айманова в Алматы.

Фильм «Тренинг личностного роста» рассказывает историю 40-летнего банковского клерка Каната, переживающего кризис среднего возраста и осознающего, что он уже давно ни о чем не мечтает и ничего не ждет от жизни. В попытках изменить себя и свои взгляды главный герой попадает на тренинг личностного роста, где известный коуч-тренер делится секретами лидерства и успеха. Однако судьба Каната внезапно делает крутой поворот, когда он встречает своего давнего знакомого Данияра...

16 февраля состоится показ завершающей части трилогии Эмира Байгазина – картины «Река». Фильм рассказывает о пяти братьях, растущих вдали от цивилизации, чья жизнь меняется после визита городского гостя.

Мировая премьера фильма «Река» состоялась на 75-ом Венецианском кинофестивале в программе «Горизонты», где Эмир Байгазин был награжден призом «Лучший режиссер» (Best Director). Североамериканская премьера прошла на 43 международном кинофестивале в Торонто. Картина была представлена в конкурсной программе «Платформа», где получила почетное упоминание жюри и первое место в рейтинге кинокритиков Screen Daily. Спустя месяц фильм «Река» был представлен в номинации «Достижения в режиссуре» на 12-й ежегодной церемонии Asia Pacific Screen Awards. Азиатская премьера «Реки» прошла в рамках конкурсной программы Токийского кинофестиваля. На кинофестивале Asian World Film Festival в Лос-Анджелесе «Река» была удостоена «Приза жюри» за «создание гипнотически-завораживающего фильма с оригинальным и подлинным киноязыком». Кроме того, картина стала обладателем Гран-При на кинофестивале LEFFEST в Португалии. Также Эмир Байгазин был награжден грантом Голливудской ассоциации иностранной прессы («Золотой Глобус»).

На международном фестиваля кино стран содружества «Московская премьера» фильм стал обладателем Гран-при. Кроме того, в рамках фестиваля работало международное жюри киноклубов, которое также признало картину лучшим полнометражным фильмом («За глубину, метафоричность и поэтику»).


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Ключевые слова: Алматы, Культура,
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