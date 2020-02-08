Фестивальные кинохиты «Казахфильма» покажут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 12-16 февраля 2020 года кинотеатр «Арман» и Ассоциация кинокритиков Казахстана проведут показ фильмов-призеров международных кинофестивалей, среди которых четыре картины, снятые киностудией «Казахфильм» им. Ш.Айманова по заказу Министерства культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт кинокомпании.

13 февраля зрители увидят картину «Шыңырау» режиссера Жанабека Жетируова, снятую по одноименной повести Абиша Кекильбаева. Фильм рассказывает историю копателя колодца Енсепа и отображает проблемы, важные для жизни многих людей: соперничество, гордыню, любовь, дружбу, предательство.

В начале прошлого года работу оператора Ривката Ибрагимова в этом фильме признали лучшей в конкурсе азиатских фильмов на 17-ом Международном кинофестивале в г.Дакка (Бангладеш). Кроме того, картина Жетируова приняла участие в конкурсной программе Международного кинофестиваля «Фаджр» (Иран), 28-го Всекитайского кинофестиваля «Золотой петух и Сто цветов» (Китай), МКФ Asian International Film Festival Arizona (США), в программе Международного кинофестиваля в Керале (Индия), а затем во 2-ом Международном кинофестивале Kaaryat в г. Джайпур (Индия) .

14 февраля зрителям будет представлена социальная драма «Девушка и море» режиссеров Азиза Заирова и Мухамеда Мамырбекова. Картина рассказывает о непростой судьбе девушки по имени Асель, которая живёт с диагнозом ДЦП, о её мечтах, о любви и семье.

На сегодняшний день на счету картины успешное участие в нескольких международных кинофестивалях. Фильм успел завоевать следующие награды: приз «За лучшее исполнение женской роли» (Динара Шарипова), Romford film festival (г.Лондон, Великобритания); специальный приз от общественного деятеля Каринэ Хабировой в номинации «Социальное и мотивационное кино» и специальный приз «За воплощение мечты» от Министерства семьи и труда Республики Башкортостан (актеру Тахиру Умарову) IV МКФ «Серебряный Акбузат» (г.Уфа, Россия); приз «Лучший фильм» в секции «Панорама» кинофестиваля Asian Film Festival Barcelona (г.Барселона, Испания).

15 февраля алматинцы смогут увидеть фильм «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова, впервые в истории казахстанского кино завоевавший Гран-при на 41-ом Московском Международном кинофестивале. Картина также получила Гран-при на XV Международном кинофестивале «Евразия».

Мировая премьера фильма состоялась в 2018 году в конкурсной программе «Окно в азиатское кино» 23-го Бусанского Международного кинофестиваля. В том же году картина получила Специальный приз жюри и Приз NETPAC на 14-ом Международном кинофестивале Шакена Айманова в Алматы.

Фильм «Тренинг личностного роста» рассказывает историю 40-летнего банковского клерка Каната, переживающего кризис среднего возраста и осознающего, что он уже давно ни о чем не мечтает и ничего не ждет от жизни. В попытках изменить себя и свои взгляды главный герой попадает на тренинг личностного роста, где известный коуч-тренер делится секретами лидерства и успеха. Однако судьба Каната внезапно делает крутой поворот, когда он встречает своего давнего знакомого Данияра...

16 февраля состоится показ завершающей части трилогии Эмира Байгазина – картины «Река». Фильм рассказывает о пяти братьях, растущих вдали от цивилизации, чья жизнь меняется после визита городского гостя.

Мировая премьера фильма «Река» состоялась на 75-ом Венецианском кинофестивале в программе «Горизонты», где Эмир Байгазин был награжден призом «Лучший режиссер» (Best Director). Североамериканская премьера прошла на 43 международном кинофестивале в Торонто. Картина была представлена в конкурсной программе «Платформа», где получила почетное упоминание жюри и первое место в рейтинге кинокритиков Screen Daily. Спустя месяц фильм «Река» был представлен в номинации «Достижения в режиссуре» на 12-й ежегодной церемонии Asia Pacific Screen Awards. Азиатская премьера «Реки» прошла в рамках конкурсной программы Токийского кинофестиваля. На кинофестивале Asian World Film Festival в Лос-Анджелесе «Река» была удостоена «Приза жюри» за «создание гипнотически-завораживающего фильма с оригинальным и подлинным киноязыком». Кроме того, картина стала обладателем Гран-При на кинофестивале LEFFEST в Португалии. Также Эмир Байгазин был награжден грантом Голливудской ассоциации иностранной прессы («Золотой Глобус»).

На международном фестиваля кино стран содружества «Московская премьера» фильм стал обладателем Гран-при. Кроме того, в рамках фестиваля работало международное жюри киноклубов, которое также признало картину лучшим полнометражным фильмом («За глубину, метафоричность и поэтику»).