Фестиваль «Не просто кино» пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Короткометражное кино режиссеров из Казахстана, Татарстана, Чувашии и Якутии покажут в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международный фестиваль короткометражного кино «Не просто кино», организатором которого выступили казахстанский сайт о кино Vosmerka и Представительство Россотрудничества в Казахстане, откроется в столице на базе Российского центра науки и культуры 29 ноября. В программе - фильмы национальных кинематографий Татарстана, Чувашии, Якутии и Казахстана.

Как отмечают организаторы, фестиваль представлен отнюдь не как состязание. Это, прежде всего, попытка арт-коммуникации. Плюс это уникальная возможность увидеть как яркие новинки, так и фестивально успешные короткометражные фильмы.

Специальный гость фестиваля - известный кинокритик, программный директор Международного фестиваля короткометражного кино (г. Казань) Адиля Хайбуллина. Финальным аккордом мероприятия станет открытая дискуссия с участием специальных гостей, режиссеров, кинокритиков и зрителей «Где и как смотреть короткометражное кино?».

«Просмотровый фестиваль короткометражного кино напрашивался сам собой. В нашей богатой на конкурсные фестивали стране зритель на самом деле практически не доходит до самого претенциозного и современного хронометража в кино ‒ короткого. Потому хотелось, чтобы помимо киноделов «шортов» (как это часто бывает на конкурсах) любой зритель смог прикоснуться к... самому разному кино. Говоря об этом, я имею в виду не только жанровое разнообразие, но и географию нашего фестиваля. Благодаря поддержке Российского центра науки и культуры с программой татарского кино к нам приедет известный кинокритик и программный директор Международного молодежного фестиваля короткометражного кино в Казани Адиля Хайбуллина. А ещё мы увидим совсем редкие для нас работы коллег из Чувашии и Якутии. Казахстанская программа будет представлена самыми разнообразными картинами: здесь вам и короткометражный «свежачок», и уже признанные в кинокругах работы. Я не могу выделить ни одну из них, все фильмы заслуживают того, чтобы их увидели. Времени это займёт у зрителя совсем немного. К тому же, фестиваль - это не просто кино, но еще и добрые встречи», - рассказала программный директор фестиваля, кинокритик Александра Поршнева.

Отметим, «Не просто кино» откроет цикл мероприятий в рамках большого фестиваля национальных культур «ВселеннаЯ», организованного Представительством Россотрудничества в Казахстане при поддержке «Роскосмоса», который пройдет в РЦНК с 28 ноября по 22 декабря.



