23 Июня 2022 14:27

Фестиваль национальных видов спорта стартовал в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сегодня начался региональный фестиваль по национальным видам спорта «Қызылжар -2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта, мероприятие состоится в нескольких населенных пунктах района Шал акына в зависимости от вида состязания. Задействуют физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные школы, ипподром.

В программе фестиваля: бес асық, асык ату, тоғызқұмалақ, қазақ күресі, түйе палуан, жекпе-жек, кокпар, тенге алу, армрестлинг, городошный спорт, аударыспак, скаковые виды спорта.

В состязаниях, которые продлятся три дня, примут участие команды изо всех 13 районов области. Ожидается участие около 900 спортсменов.

Закрытие фестиваля с награждением победителей пройдет 26-го июня.