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    21:09, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Фестиваль национальных видов спорта прошел в Карагандинской области

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    Фото Олжаса Бексултанова
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Нуринском районе Карагандинской области подвели итоги второго этапа фестиваля «Сарыарқа – ұлы дала ойындары». Он объединил более 300 любителей национальных видов спорта из всего региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Нуринском районе прошли соревнования по кокпару, борьбе на лошадях (аударыспак), стрельбе из лука, перетягиванию каната и ряду других дисциплин.

    В кокпаре в двух лигах за первенство боролись 23 команды. В первой лиге удача была на стороне команды «220 вольт» (Бухар-Жырауский район). Второе место завоевали участники команды «Рассвет» из Нуринского района. Замкнули тройку лучших тоже нуринцы – всадники из «Изенді арландары».


    В высшей лиге бесспорную победу одержали наездники из команды «Аксу-Аюлы» Шетского района. Второго места удостоились любители кокпара из этого же района – команда «Ақсу-Аюлы жастар». Третьими стали наездники из команды «Жанали» поселка Карагайлы Каркаралинского района.

    «Кокпар был очень зрелищным. Мы в высшей лиге завоевали первое место. Наша команда – одна из сильнейших в области. Но и соперники достойные. Вообще, в последние три года в области хорошо развиваются конные виды спорта. В тройке лучших наездники из Шетского, Бухар-Жырауского и Каркаралинского районов. Также сильные команды у актогайцев. В конце июня в Актогае будет спартакиада. Мы готовимся к ней», – отметил участник команды «Аксу-Аюлы» Дидар Есмахаев.


    Не менее зрелищной стала борьба на лошадях. Спортсмены показали свою силу и ловкость в трех весовых категориях: 62, 82 и 82+ килограммов. Лучшими признаны Фархат Советов, Ерғанат Тайжанов и Азамат Жаркен из Шетского и Нуринского районов.

    Первенство по перетягиванию каната было за мужской и женской командами Нуринского района.

    В поднятии барана лучший результат показал Адиль Серикпаев из села Сарыбел Каркаралинского района. Он за две минуты сделал 50 подходов.

    Соревнования сопровождались концертной программой. Для гостей и участников фестиваля были подготовлены юрты с угощениями.

    Все победители награждены медалями, кубками и ценными призами от спонсоров.



    Теги:
    Спорт Карагандинская область
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