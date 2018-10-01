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Фестиваль музыки и творчества «ЖасSTAR» стартовал в Алматы

19 Октября 2018 18:12 118
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Фестиваль музыки и творчества «ЖасSTAR» стартовал в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный фестиваль творческой молодёжи «ЖасSTAR» начался в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Почетными гостями на открытии IX Международного фестиваля творческой молодежи «ЖасSTAR» стали: советский и казахский актер, режиссёр театра и кино Асанали Ашимов, народная артистка Казахстана Нагима Ескалиева, заслуженный деятель Республики Казахстан, кюйши-домбрист Асылбек Енсепов, знаменитая скрипачка Жамиля Серкебаева и певец Медеу Арынбаев.

Гостям фестиваля «ЖасSTAR» представлены шедевры казахской народной музыкальной культуры, мелодии казахских классиков благодаря конкурсу «Көшпенділер әуені» в стенах Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского.

На сцене выступили этно-фольклорный ансамбль «Хассак» и труппа современного танца «Самрук», ансамбль кобызистов Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского под руководством Лаулы Ченемисовой, а также хор вокалистов под руководством Сергея Милова, ансамбль домбристов, завершил концерт заслуженный деятель РК Асылбек Енсепов.

Как отметили организаторы - Фонд Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы,  фестиваль призван поддержать творческие инициативы молодых людей.

«ЖасSTAR» - это особенный проект, который объединяет известных артистов, художников, танцоров, музыкантов, представителей творческой интеллигенции с перспективными молодыми казахстанцами для обмена опытом и знаниями. Наш фестиваль «ЖасSTAR» мотивирует молодежь ценить искусство, понимать живопись и классическую музыку, разбираться в хореографии, режиссуре, тенденциях современного театра и кино. Получившие заряд вдохновения фестиваля, десятки молодых людей решили связать свою жизнь с искусством, нашли свой жизненный путь, призвание, дело жизни», - сказал директор представительства Фонда в Алматы Сергей Тохтаров.


Фестиваль музыки и творчества «ЖасSTAR» стартовал в Алматы  

Кроме того, гостям фестиваля представят международную выставку произведений молодых художников «Энергия. Молодость. Искусство». В галерее Государственного музея искусств им. А. Кастеева будут представлены работы авторов из практически всех регионов Казахстана и других стран. Благодаря фестивалю у молодежи появится возможность познакомиться с творчеством молодых художников Казахстана, Кыргызстана и Украины.

Праздник творчества посетит Олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира, российский фигурист Алексей Ягудин. Он совместно с «Фондом Дениса Тена» проведет мастер-класс по фигурному катанию.

В рамках фестиваля на сцене ГАТОБ им. Абая пройдет спектакль «Лебединое озеро» с участием мировых звезд балета - Семена Чудина и Кристины Кретовой.

Также впервые в рамках «ЖасSTAR» пройдет фестиваль современной драматургии «Драма.KZ». О своем творчестве и секретах профессии расскажут: российский драматург, писатель и журналист Олжас Жанайдаров; кинооператор, режиссер, продюсер, обладатель Серебряного медведя за Лучшую операторскую работу Азиз Жанбакиев и композитор, дирижер, доцент Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Сергей Екимов.

Пройдёт фестиваль до 28 октября на площадках музыкальных концертных залов и драматических театров Алматы. Принять участие в фестивале может любой желающий.

Фестиваль музыки и творчества «ЖасSTAR» стартовал в Алматы 
Фестиваль музыки и творчества «ЖасSTAR» стартовал в Алматы 
Фестиваль музыки и творчества «ЖасSTAR» стартовал в Алматы 

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Ключевые слова: Алматы, Культура,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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