Фестиваль корпеше проходит в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – С секретами древнего ремесла знакомятся жамбылские женщины в ходе фестиваля корпеше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили

в пресс-службе главы региона, при поддержке акимата Жамбылской области в выставочном зале «Көрме» историко-этнокультурного комплекса «Древний Тараз» проходит мегафестиваль «Көрпе fest». На мероприятии представлено творчество известного этнодизайнера, лауреата республиканской премии «Алтын сапа» Ырзы Турсынзада, организованы обучающие семинары, занятия по швейному и прикладному искусству, выставки и мастер-классы по ведению бизнеса в социальных сетях.

Аким области Бердибек Сапарбаев посетил мероприятие и ознакомился с работами мастериц.

«Глубоко символично, что Международный женский день мы празднуем в первые дни весны, ведь все светлое и теплое связано именно с матерями, которые подарили нам самое главное – жизнь. Мы преклоняемся перед вами.

У казахов есть прекрасное выражение о том, что мать одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир. Вы не только матери, Вы успешно занимаетесь любимым делом, пропагандируя национальные традиции и обычаи, - отметил аким области.

В своем выступлении глава региона также обратил внимание на важность развития народного прикладного искусства, пропаганду национальных ценностей, традиций и обычаев казахского народа. Этим ремеслом наши матери и бабушки занимались всегда, даже в самые тяжелые годы войны и голода, отметил он.

«Цель фестиваля – развитие народного прикладного искусства в рамках статей Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи», - сказала Ырза Турсынзада. – Мегафестиваль стартовал в 2019 году, его куратором в Жамбылской области является Бердибек Сапарбаев, который поддержал нас, будучи заместителем Премьер-Министра страны. Выставку продаж готовых изделий поддерживают предприниматели в регионах. Основной задачей фестиваля и бесплатного мастер-класса являются пропаганда национальных ценностей, поднятие имиджа традиций и обычаев казахского народа, а также обучение многодетных мам и безработных женщин семейному бизнесу. Я хочу, чтобы наши женщины получали достойную оплату за свой кропотливый труд и творческое вдохновение».

«Мы очень рады, что у нас в области появилась такая прекрасная возможность участвовать в мастер-классе, который проводит Ырза Турсынзада, а также в дальнейшей выставке-продаже своих изделий», - сказала известная в Таразе мастерица по пошиву корпеше и подушек в национальном стиле Анар Бексултанова. Мастерица, чья продукция сегодня продается нарасхват, родилась без обеих рук, однако сумела преодолеть жизненные трудности, получить высшее образование и открыть свое дело. На фестиваль Анар Бексултанова приехала со своими двумя дочками-помощницами.

В рамках фестиваля проходит конкурс из трех этапов. Первый конкурс посвяящен этноинсталляции, участницы должны предстать четыре корпеше и подушки, второй конкурс – по изделиям, изготовленным по мастер-классам Ырзы Турсунзада на канале You Tube, третий – по национальным нарядам (современные, стилизованные, театральные). Ырза Турсынзада проведет бесплатный семинар-тренинг «Аналар аманаты», в ходе которого участники ознакомятся с секретами изготовления национального одеяла, лоскутных узоров, узнают секреты национального декоративно-прикладного искусства.

По итогам конкурса будут определены победители, которым вручат сертификаты от дома авторского дизайна «Алтын орда», швейные машины и другие ценные подарки, отметили в пресс-службе акима города Тараза.

Мегафестиваль «Көрпе FEST» продлится до 9 марта.