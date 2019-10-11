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Фестиваль «Корпе fest» провели в Актау

11 Октября 2019 14:37
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Фестиваль «Корпе fest» провели в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Актау состоялся фестиваль «Корпе fest», организованный Министерством труда и социальной защиты РК и акиматом Мангистауской области. Мероприятие посетил заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сарарбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной акимат.

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В рамках фестиваля прошли обучающие семинары, занятия по швейному и прикладному искусству, организованы выставки и мастер-классы по ведению бизнеса в социальных сетях. Это способствует раскрытию потенциала многодетных и малообеспеченных женщин для ведения собственного дела, развитию их возможностей, а также популяризации национального ремесленничества.


В рамках мероприятия состоялась ярмарка ручных работ, подготовленных мастерицами-последовательницами известного этнодизайнера, лауреата премии «Алтын сапа» Ырзы Турсынзады.


Также был организован показ фильма из документального сериала «Аналар аманаты», который рассказывает о социальном проекте «Возрождение культурных традиций и народного ремесла».


Ырза Турсынзада и группа её учениц-рукодельниц принимали участие в экспедиции по историческим местам Мангистауской области. Мечети «Бекет Ата» они подарили сшитые своими руками подушки, одеяла, покрывала в национальном стиле.


Кроме того, были вручены премии от имени общественного фонда «Аманат», лучшим рукодельницам – 30 швейных машин от акимата Мангистауской области и «Дома швейных машин», а также денежные сертификаты и благодарственные письма. А участникам которые сшили самые красивые платья для девушек, были вручены в подарок ткани, выполненные в авторском дизайне.




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Ключевые слова: Мангистауская область, Общество,
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