Фестиваль «Корпе fest» провели в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Актау состоялся фестиваль «Корпе fest», организованный Министерством труда и социальной защиты РК и акиматом Мангистауской области. Мероприятие посетил заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сарарбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной акимат.

В рамках фестиваля прошли обучающие семинары, занятия по швейному и прикладному искусству, организованы выставки и мастер-классы по ведению бизнеса в социальных сетях. Это способствует раскрытию потенциала многодетных и малообеспеченных женщин для ведения собственного дела, развитию их возможностей, а также популяризации национального ремесленничества.





В рамках мероприятия состоялась ярмарка ручных работ, подготовленных мастерицами-последовательницами известного этнодизайнера, лауреата премии «Алтын сапа» Ырзы Турсынзады.





Также был организован показ фильма из документального сериала «Аналар аманаты», который рассказывает о социальном проекте «Возрождение культурных традиций и народного ремесла».





Ырза Турсынзада и группа её учениц-рукодельниц принимали участие в экспедиции по историческим местам Мангистауской области. Мечети «Бекет Ата» они подарили сшитые своими руками подушки, одеяла, покрывала в национальном стиле.





Кроме того, были вручены премии от имени общественного фонда «Аманат», лучшим рукодельницам – 30 швейных машин от акимата Мангистауской области и «Дома швейных машин», а также денежные сертификаты и благодарственные письма. А участникам которые сшили самые красивые платья для девушек, были вручены в подарок ткани, выполненные в авторском дизайне.











