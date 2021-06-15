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Фестиваль кочевой культуры стартовал в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
15 Июня 2021, 22:25
Фестиваль кочевой культуры стартовал в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Актогайском районе Карагандинской области начался фестиваль «Кочевая культура Сарыарки». Он проводится впервые и продлится до конца лета, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Фестиваль обойдёт весь регион. Цель – показать культуру своего народа и края через творчество, музыку, ремёсла, игры и спорт.

Каждый район и город области представит выставку казахских национальных ремёсел (упряжь, войлочные ковры – текеметы, изделия из дерева, кости, металла, ювелирные украшения). Также пройдут показы изготовления национальной одежды и дефиле. Будут оформлены этноаулы.

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На фестивале планируется выступления акынов, кюйши, термеши, жырши, фольклорных ансамблей, айтыскеров, певцов под домбру. Также будут продемонстрированы и популярные национальные игры – тоғыз құмалақ, асық ату, қазақша күрес и другие.

«Фестиваль пройдёт во всех 18 регионах нашей области – в девяти районах и девяти городах. Сегодня первый день. Завершится фестиваль в конце августа. Жюри и съёмочная группа телеканала Saryarqa уже прибыли в Актогай, затем они поедут в Шетский район. Телеканал Saryarqa будет выпускать в эфир дневник фестиваля. В каждом регионе участники мероприятия выступят со своей программой. Лучшие мастера и исполнители фестиваля продемонстрируют своё искусство на гала-концерте, который пройдёт в декабре в Караганде», – рассказала руководитель отдела культурно-досуговой работы ОНМЦД и НТ Алтынай Нурманбаева.

Организаторы фестиваля – Областной научно-методический центр досуга и народного творчества и управление культуры, архивов и документации.

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