Фестиваль «Кочевая культура Сарыарки» прошел в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше прошёл областной фестиваль «Кочевая культура Сарыарки». Мероприятие проводится впервые и охватывает все регионы Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Организаторы фестиваля – областной научно-методический центр досуга и народного творчества и управление культуры, архивов и документации – ставят целью показать культуру казахского народа через творчество, музыку, ремёсла, игры и спорт.

«Балхашский Дворец культуры имени Хамзина был оформлен в национальном стиле. Вниманию посетителей представили экспозицию народных ремесленников «Город мастеров». Здесь можно было увидеть войлочные ковры, текеметы, ювелирные изделия, национальные костюмы и многое другое. Прошла выставка национальных блюд. Своё мастерство в национальных видах спорта қазақ күресі, асық ату и тоғызқұмалақ продемонстрировали местные спортсмены», - сообщили в акимате города Балхаш.

Жюри оценило и творческие таланты балхашцев. В театрализованном представлении «Сайын далам – Сарыарқа» участвовали певцы и айтыскеры.

В сентябре «Кочевая культура Сарыарки» пройдёт в Осакаровском, Бухар-Жырауском, Нуринском, Абайском районах, а также в Караганде и Темиртау.

По окончании фестиваля лучшие мастера и исполнители продемонстрируют своё искусство на гала-концерте в областном центре в декабре.