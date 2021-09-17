РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:19, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Фестиваль «Кочевая культура Сарыарки» прошел в Балхаше

    None
    None
    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше прошёл областной фестиваль «Кочевая культура Сарыарки». Мероприятие проводится впервые и охватывает все регионы Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Организаторы фестиваля – областной научно-методический центр досуга и народного творчества и управление культуры, архивов и документации – ставят целью показать культуру казахского народа через творчество, музыку, ремёсла, игры и спорт.

    «Балхашский Дворец культуры имени Хамзина был оформлен в национальном стиле. Вниманию посетителей представили экспозицию народных ремесленников «Город мастеров». Здесь можно было увидеть войлочные ковры, текеметы, ювелирные изделия, национальные костюмы и многое другое. Прошла выставка национальных блюд. Своё мастерство в национальных видах спорта қазақ күресі, асық ату и тоғызқұмалақ продемонстрировали местные спортсмены», - сообщили в акимате города Балхаш.

    Жюри оценило и творческие таланты балхашцев. В театрализованном представлении «Сайын далам – Сарыарқа» участвовали певцы и айтыскеры.

    В сентябре «Кочевая культура Сарыарки» пройдёт в Осакаровском, Бухар-Жырауском, Нуринском, Абайском районах, а также в Караганде и Темиртау.

    По окончании фестиваля лучшие мастера и исполнители продемонстрируют своё искусство на гала-концерте в областном центре в декабре.


    Теги:
    Культура Карагандинская область История Казахстана
    Сейчас читают
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!