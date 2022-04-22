Фестиваль книги в городе приезжает в Нур-Султан и Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный путешествующий фестиваль современной визуальной литературы «Книги в городе» приезжает в Нур-Султан 20–24 апреля и в Алматы 23 апреля, передает МИА «Казинформ».

Фестиваль представляет книги авторов из 13 стран.

Выставка книжек-картинок о реальных и воображаемых городах и их жителях должна помочь детям научиться рассказывать увлекательные рисованные истории о себе самом и своём городе. В этой коллекции представлены книги издательств «А+А», «Белая ворона», «Городец», «Карьера Пресс», «Комильфо», «Лютература», «Миля», «Юлбасма», V-A-C press, Студии Артемия Лебедева, Музея современного искусства «Гараж».

Через книги-картинки делятся опытом городского книгострения молодые российские издательства: «Это Владивосток, детка» («Лютература»), «Легенды Казани» («Юлбасма»), «Привет, Москва» («А+А»), «Прогулка» по Москве («Миля») и др.

В программе мероприятий для детей и их родителей — серия встреч с куратором фестиваля «Книги в городе» Касей Денисевич, художницей и иллюстратором, чьи книги переведены на многие языки, лауреатом Bologna Ragazzi Award 2021 — одной самых престижных наград в области детской книжной иллюстрации в мире

Ознакомится с программой Фестиваля «книги в городе» можно на сайте книги в городе и в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Instagram и на Youtube-канале.