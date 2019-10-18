-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:52
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:07
-
-
-
-
-
-
вчера 16:32
-
-
-
-
-
-
вчера 15:31
-
-
-
-
вчера 15:11
-
-
-
-
-
-
Фестиваль казахстанского кино пройдет в Минске
МИНСК. КАЗИНФОРМ - 18-20 октября в Минске состоится Фестиваль казахстанского кино, в рамках которого жителям и гостям города будут представлены 7 работ казахстанских кинематографистов в разных жанрах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт киностудии «Казахфильм».
Культурное мероприятие, приуроченное к предстоящему официальному визиту Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Казахстан, организовано Министерством культуры и спорта РК, киностудией «Казахфильм» имени Шакена Айманова при поддержке Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь.
Фестиваль откроется картиной «Амре» (режиссер Джефф Веспа), которая расскажет о жизни казахского самородка – драматического тенора Амре Кашаубаева. Также в программе мероприятия: фильм «Казахское ханство. Алмазный меч» (режиссер Рустем Абдрашов), «Дорога к матери» (режиссер Акан Сатаев), «Сказ о розовом зайце» (режиссер Фархат Шарипов), «Шал» и «Шыракшы» (режиссер Ермек Турсунов). А для юных зрителей будет представлен полнометражный анимационный фильм «Музбалак» (режиссер Турдыбек Майдан и Тлек Тлеугазы).
Показы пройдут в кинотеатре «Беларусь» (г. Минск, ул. Романовская Слобода, 28). Вход свободный.
- Конкурс мастеров художественного чтения проходит в Атырау
- Костанайские полицейские стали лучшими в республиканском арт-фестивале
- «Алтын Тобылғы»: в два раза увеличен размер призов за лучшие литературные произведения
- Международный фестиваль «Voice of Nur-Sultan» пройдет в столице
- Заслуженный деятель искусств Казахстана установит скульптуру царицы Сююмбике в Казани
- 200 экспонатов расскажут о выдающихся личностях Казахстана в музее Абая
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана