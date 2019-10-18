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Фестиваль казахстанского кино пройдет в Минске

18 Октября 2019 09:21
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Фестиваль казахстанского кино пройдет в Минске

МИНСК. КАЗИНФОРМ - 18-20 октября в Минске состоится Фестиваль казахстанского кино, в рамках которого жителям и гостям города будут представлены 7 работ казахстанских кинематографистов в разных жанрах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт киностудии «Казахфильм».

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Культурное мероприятие, приуроченное к предстоящему официальному визиту Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Казахстан, организовано Министерством культуры и спорта РК, киностудией «Казахфильм» имени Шакена Айманова при поддержке Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь.

Фестиваль откроется картиной «Амре» (режиссер Джефф Веспа), которая расскажет о жизни казахского самородка – драматического тенора Амре Кашаубаева. Также в программе мероприятия: фильм «Казахское ханство. Алмазный меч» (режиссер Рустем Абдрашов), «Дорога к матери» (режиссер Акан Сатаев), «Сказ о розовом зайце» (режиссер Фархат Шарипов), «Шал» и «Шыракшы» (режиссер Ермек Турсунов). А для юных зрителей будет представлен полнометражный анимационный фильм «Музбалак» (режиссер Турдыбек Майдан и Тлек Тлеугазы).

Показы пройдут в кинотеатре «Беларусь» (г. Минск, ул. Романовская Слобода, 28). Вход свободный.

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Ключевые слова: Культура, Беларусь,
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