Фестиваль казахских народных инструментов проходит в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанае в честь празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан открылся фестиваль казахских народных инструментов «Ғасырлар пернесі», посвященный Национальному дню домбры и 160-летию народной артистки Казахстана, композитора и кюйши Дины Нурпеисовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечает представитель областного управления культуры Дамир Калкаев, фестиваль проводится с целью пропаганды лучших самодеятельных коллективов Костанайской области.

«Важна популяризация среди молодежи национальных произведений, а также эстетическое воспитание молодежи посредством инструментального и вокального народного искусства, Сегодня для костанайцев выступают инструментальные ансамбли Аулиекольского района — этно-ансамбль группа «Жігер» и Наурзумского района — ансамбль казахских народных инструментов «Науырзым әуендері»», - сообщил Д. Калкаев.

Каждое воскресенье до 25 июля коллективы из разных районов и городов области будут радовать жителей областного центра. Завтра выступят инструментальные ансамбли Костанайского района — ансамбль казахских народных инструментов «Тобыл сазы», Мендыкаринского района — ансамбль народных инструментов «Домбыра сазы», артисты Денисовского районного Дома культуры, а также лауреаты областного конкурса домбристов «Күмбірле, қоңыр домбра».

Как ожидается, лучшие по итогам фестиваля музыканты будут выступать на праздновании Дня города.