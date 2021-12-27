Фестиваль искусств «Дала дидары» завершился в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Весь год в Восточном Казахстане проходил масштабный областной фестиваль искусств «Дала дидары». Он дал уникальную возможность жителям области познакомиться с произведениями региональных мастеров, а также открыть новые имена в сфере искусства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Фестиваль стал самым значимым проектом, осуществляемым музеем искусств в рамках проекта «Арт заман», инициированного акимом области Даниалом Ахметовым. Над выставкой участники трудились в течении всего юбилейного года. Каждый район, кроме произведений живописи, графики и прикладного искусства представил большую концертную программу. Залы областного музея искусств объединили в себе всю красоту и неповторимость творческих работ 340 участников. Всего было представлено свыше четырех тысяч картин и композиций декоративно-прикладного искусства.

Пришло время подводить итоги творческой феерии. Завершающим штрихом фестиваля искусств стала выставка, а также награждение победителей конкурса.

Номинацию «Живопись» в проекте очень достойно представили молодые художники из Катон-Карагая, Тарбагатая, Риддера. По словам работников музея, это закономерно, ведь в данных районах работают отличные художественные школы. Единогласно победителями в данной номинации были признаны талантливые художники Риддера Валерий Ноздрин и Елизавета Леонова, художники из Тарбагатайского района Алибек Шоканов и Адилет Шокан, житель Аягозского района Аманжол Жуматаев. Лучшим в номинации стал художник Катон-Карагайского района Адилбек Куаныш. Еще 13 художников из восьми районов области получили поощрительные призы.

«На конкурсе я представил свои работы, написанные по произведениям великого мыслителя Абая. Считаю, что фестиваль подарил нам уникальный шанс познакомиться с талантливыми людьми, увидеть потрясающие работы. Многие из нас начинали с хобби, но потом это переросло в искусство. Уверен, в будущем данный фестиваль еще продолжит свою работу и найдет новые дарования», – сказал Адилбек Куаныш.

Ценители графики и скульптуры также нашли на выставке произведения высокого художественного уровня.

В номинации «Графика» победителями стали Маргарита Серова, художница из Глубоковского района, Вадим Салманханов из Шемонаихинского района, Еркебулан Жакишев из Тарбагатайского района.

Лучшими в номинации «Скульптура» были признаны работы мастеров из Зайсанского района Даулетбека Сатпаева, Мураткана Донбаева, а также мастера из Аягозского района Бауыржана Оралбаева.

Больше всего работ и номинантов, отмеченных призами, оказалось в сфере декоративно-прикладного искусства, особенно популярном в отдаленных районах области, где сохраняются традиционные ремесла кочевого быта.

В данной номинации лучшими стали мастера Гулгина Ахметкалиева из Кокпектинсокго района, Аслан Кыдырханов из города Алтай, Жанара Малекбаева из Бескарагайского района, Аманкуль Донбаева из Зайсанского района, Нуржан Есхожин из Глубоковского района, Инкар Бауыржанкызы из Уланского района. Главный приз взяла курчумская мастерица Ираида Шейдер.

Во время прохождения областного конкурса каждый район представлял вниманию зрителей фестивальные программы, которые были наполнены творческими номерами талантливых коллективов. Подводя итоги, лучшими коллективами стали музыкальная группа «Бабалар сазы» Тарбагатайского района, ансамбль «Каламкас» Абайского района, фольклорный ансамбль «Карагайлы» Бородулихинского района, вокальный народный ансамбль «Сұлуым» Жарминского района.

Помимо этого, дипломы и подарки были вручены за лучшие сольные номера.

«Я пою со школьных лет, уже 7 лет работаю в Доме культуры Шемонаихинского района. Данная награда для меня – это еще один стимул для дальнейшего развития. Каждый раз во время выступления выкладываешься на все сто, стараешься, нервничаешь и переживаешь. Приятно, когда твой талант ценят», – сказала одна из победительниц в номинации Екатерина Бейсембаева.

Завершила фестиваль итоговая выставка, на которой было представлено все разнообразие видов и техник прикладного творчества, живописи, графики и скульптуры. Зрители могли увидеть 129 экспонатов от 92 авторов. Итоговая выставка будет открыта для посетителей до конца января 2022 года.