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вчера 23:22
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Фестиваль инклюзивных театров планируют провести в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинский областной русский драматический театр (АОРДТ) планирует провести в следующем году в Кокшетау международный фестиваль инклюзивных театров. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор АОРДТ Бейбит Бахтыгереев.
Около шести лет назад АОРДТ начал инклюзивный проект «Одинаковыми быть нам не обязательно».
«Первоначально у нас был некий театральный кружок для детей с ограниченными возможностями, именно с ДЦП. Этот проект был удачным, мы выпустили вместе с ними два спектакля – «Колобок» и «Теремок». Тогда, наверное, мы осчастливили не столько самих детей, сколько их родителей», - поделился Б. Бахтыгереев.
Вскоре в рамках проекта «Одинаковыми быть нам не обязательно» появился новый - «Дар слышать сердцем». Благодаря ему режиссер Тимур Валиев поставил спектакль «Му-Му», который идет в театре уже второй год. В постановке задействована слабослышащая актриса.
Сегодня проект нашел свое продолжение в музыкальной сказке «Волк и семеро козлят»., показ которой состоится на базе театра 20 декабря.
«Постановку осуществляет театральный кружок для старшей группы детей с ограниченными возможностями, от 15 до 18 лет. С ребятами работают Тимур Валиев и Анна Бронникова, которые уже имели опыт работы с такими детьми. Кстати, предыдущую постановку «Му-Му» также осуществлял Тимур Валиев, тогда с нашими актерами специально работал специалист жестового языка», - добавил Б. Бахтыгереев.
Репетиции, по словам директора театра, проходят очень интересно. При этом с каждой стороны что-то нарабатывается: со стороны детей – привыкание к обычной жизни и нормальному общению, со стороны педагогов – терпение.
«Отрадно, что у нас в стране появляются инклюзивные театры. Кстати, на следующий год мы планируем провести международный театральный фестиваль инклюзивных театров в Кокшетау. В данный момент нас к этому ведет Вахтанговский фестиваль. Это будет совместный проект «Казахстан – Россия». Планируем, что в период этого фестиваля весь Кокшетау окажется вовлеченным в него. Будет приглашение гостей в семьи кокшетауцев, в общеобразовательные школы, университеты. То есть участвовать будет не только театр, но и все наше общество. Гости будут посещать общедоступные места, и мы должны доказать, что они точно такие же, как и мы. Знаете, у меня все время вырываются слова «инклюзивный», «с ограничениями», но мы должны убрать такие слова из лексикона. Это обыкновенные люди, и к ним нужно относиться как к равным», - резюмировал директор.
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