Фестиваль имени Рахимжана Отарбаева проходит в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Атырау прошла пресс-конференция в рамках торжественного открытия фестиваля, посвящённого известному драматургу Рахимжану Отарбаеву, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-конференции приняли участие народный артист СССР, Герой Труда Казахстана Асанали Ашимов, общественные деятели и семья Рахимжана Отарбаева.

«Это важнейшее культурное событие. Необходимо знать и ценить тот вклад, который внес Рахимжан в развитие казахской литературы. Он один из немногих людей, благодаря которому о Казахстане узнали тысячи и тысячи людей в дальнем и ближнем зарубежье. Сегодняшнее событие - дань памяти великому писателю, драматургу и удивительному человеку с безграничным талантом и богатым внутренним миром. Спасибо каждому, кто принял участие в организации и проведении этого мероприятия»,- сказал Асанали Ашимов. В ходе мероприятия были представлены литературные произведения автора под названиями «И был я подобием твоим...», «Бас», «Плач Чингисхана». С 18 по 22 ноября в масштабном культурном мероприятии примут участие 9 творческих коллективов из разных уголков нашей страны. В состав жюри вошли народный артист СССР Асанали Ашимов, Есмухан Обаев, Сердеш Кажимуратулы, Талгат Теменов, Уларбек Нургалымулы, Айзат Кыдыралиева и дочь Рахимжана Отарбаева Каракоз.











