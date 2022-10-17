17 Октября 2022, 21:28

Фестиваль футбола в честь Дня Республики проведут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 24 октября в столице в честь празднования Дня Республики проведут фестиваль футбола. Участие в нем примут 150 детей из разных городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

В развитии спортсменов помимо тренировок физических и ментальных навыков важную роль играет воспитание моральных качеств и чувства причастности к своей команде и стране. Именно чувство причастности может придать дополнительные силы во время международных соревнований и сыграть важнейшую роль в победе команды.

Cпортсмены, которые в будущем могут стать членами сборной страны, помимо государственных символов и традиций полезно знать историю страны и даты значимых событий.

25 октября – день Республики. Именно в этот день был провозглашен суверенитет Казахстана, и была заложена основа для Независимости нашей страны.

На протяжении прошедших 13 лет этот праздник не отмечался, но в 2022-м году День Республики был вновь внесен в календарь в статусе национального праздника. По этому случаю столичная федерация футбола и управление спорта Астаны 24 октября проводит Фестиваль футбола, в котором примут участие 150 детей в возрасте 9-10 лет из Павлодара, Кокшетау, Караганды, Темиртау, Семея и Астаны.

Поддержка детства – важная часть масштабных преобразований, которые ожидают нашу страну уже в ближайшем будущем. В будущем турнир планируется сделать традиционным, и связующим с другими не менее масштабными мероприятиями.





















Фото:gov.kz