Фестиваль футбола проходит в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе стартовал фестиваль футбола, инициированный спортивной общественностью региона. Открытие прошло на Центральном стадионе областного центра при участии руководителей Казахстанской Федерации футбола и местных исполнительных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своих поздравлениях президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов и руководитель областного управления физкультуры и спорта Нурбол Жунисбеков отметили, что жамбылский регион издавна является кузницей мастеров кожаного мяча. Именно здесь начинали свой путь известные игроки Сеильда Байшаков, Ваит Талгаев, Евгений Яровенко, Антон и Рохус Шох, Вахид Масудов, Дмитрий Огай и многие другие.

«В регионе делается все возможное для развития массового спорта, открываются спортивные объекты и площадки, а главное внимание уделено детско-юношескому спорту», - отметил Нурбол Жунисбеков.

«Жамбылский футбол всегда был славен талантами, имена воспитанников местной школы и сейчас на слуху. Пусть этот фестиваль даст многим ребятам шанс и путевку в футбольную жизнь», - сказал Адлет Барменкулов.

Президент федерации Адлет Бармекулов и ветеран футбола Сеильда Байшаков вручили памятный подарок юбиляру – прославленному игроку, воспитаннику жамбылской школы футбола Виктору Каткову, которому исполнилось 70 лет. Памятными подарками и призами отмечен ряд ветеранов жамбылского футбола.

Инициатор проекта, заслуженный тренер Казахстана Георгий Хутиди рассказал о матчах в рамках фестиваля, в которых могут принять участие все желающие. Кроме того, состоится матч легенд с участием ветеранов жамбылской школы футбола.

«Цель этого праздника – приобщить наших ребят к футболу, дать им возможность почувствовать не только спортивный дух, но и праздник футбола. Мы благодарны тем, кто нас поддержал в нашей идее – футбольному клубу «Тараз», областному и городскому управлениям физкультуры и спорта, всем, кто оказал поддержку в этом проекте», - сказал Георгий Хутиди.

В пресс-службе ФК «Тараз» отметили, что фестиваль пройдет в течение двух дней на спортивных площадках города.