Фестиваль эпосов народов мира в честь юбилеев Чингиза Айтматова и Мухтара Ауэзова проходит в Оше

ОШ. КАБАР -КАЗИНФОРМ -Накануне на центральной площади Оша был дан торжественный старт VII Международному фестивалю «Эпосы народов мира», посвященному 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова и 125-летию Мухтара Ауэзова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По информации пресс-службы мэрии южной столицы, в церемонии открытия фестиваля приняли участие государственный секретарь Кыргызской Республики Суйунбек Касмамбетов, вице-спикер Жогорку Кенеша КР Жамиля Исаева, первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Кайрат Иманалиев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, заместитель мэра города Нурбек Кадыров, полномочный представитель президента в Ошской области Эльчибек Джантаев, творческие коллективы и представители научных кругов из тюркоязычных республик ближнего и дальнего зарубежья, а также со всех регионов республики.

В рамках фестиваля состоялось открытие этнодеревни «Кыргыз кочу», а также выставки-ярмарки ремесленников, прошли традиционные мероприятия и обряды «Тундук котору», «Тушоо кесуу».

Касмамбетов в рамках мероприятия выступил с посланием президента Кыргызской Республики, в котором отметил важное значение эпосов для развития общей культуры всех народностей.

Завершилось мероприятие праздничной культурной этно-программой с участием творческих коллективов Республики Казахстан, Республик Тыва, Саха-Якутия, Хакасия, артистов из Алтая (РФ), Кыргызской Республики.

«Фестиваль продлится до 20 мая. В течение этого периода запланировано проведение научно-практического симпозиума ученых на тему «Айтуучунун тексти мезгил жана мейкиндик ченеминде, выступление фольклорных групп из Республик Хакасия и Тыва, организации национальных игр, конкурс этно-костюмов «Саркеч кочмон», - рассказали в муниципалитете.

В рамках торжественной церемонии закрытия VII Международного фестиваля эпосов народов мира 19 мая на центральной площади города запланирована организация итогового гала-концерта.