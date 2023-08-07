Фестиваль «Эхо Азии» стартует в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане пройдет XIV международный фестиваль циркового искусства «Эхо Азии», приуроченный к 25-летию столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

В рамках празднования 25-летия столицы при поддержке Управления культуры города в Столичном цирке пройдет единственный в Центральной Азии ежегодный XIVМеждународный фестиваль циркового искусства «Эхо Азии».

За 14 лет существования фестиваль стал одним из самых ожидаемых событий в цирковой жизни Казахстана. Визитной карточкой мероприятия являются лучшие цирковые номера, которые представляют как молодые, так уже именитые цирковые артисты из многих стран мира.

Ставший традиционным, фестиваль циркового искусства снискал большую популярность у горожан. Ежегодно представления проходят с огромным успехом и аншлагом, не оставляя равнодушным даже самого искушенного зрителя.

В этом году в нем примут участие артисты из таких стран, как США, Франция, Монголия, Кыргызстан, Узбекистан, Россия, Беларусь, Венгрия, Китай, Болгария, Израиль, Якутия, Германия ,Таджикистан и Казахстан.

Оценивать выступления конкурсантов будут именитые деятели культуры в цирковой индустрии. Так, в состав жюри вошли генеральный директор ГККП «Столичный цирк», Заслуженный артист РК Ерик Жолжақсынов, вице-президент международного циркового фестиваля Монте-Карло(Монако) Урс Пилз, президент международного фестиваля циркового искусства Италии (г.Латина) Фабио Монтико, президент компании FirebirdProductionsLtd(США) Петр Дубинский, директор Национального центра циркового искусства и столичного цирка города Будапешт (Венгрия) Питер Фекете, президент CirqueD’Hiver Bouglione (Франция) Одетте Буглионе, директор Белорусского государственного цирка (Беларусь) Владимир Шабан, директор Государственного цирка Республики Таджикистан (Таджикистан) Бахтиёр Рахматуллозода, директор Государственного цирка Республики Саха (Якутия) Сергей Расторгуев, директор Государственного автономного учреждения культуры Республики Татарстан «Казанский Государственный цирк» (Татарстан) Эльмира Булатова, президент Центра развития Монгольского цирка (Монголия) Ердене Нергуи, заместитель генерального директора по организации гастролей и зарубежной работе «Московского цирка Никулина на Цветном Бульваре»(Россия) Александр Огурцов, директор Казахского Государственного цирка г. Алматы (Казахстан) Максат Жаиков, директор Государственного цирка Республики Узбекистан Рустам Мажидов.