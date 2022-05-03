Фестиваль диких тюльпанов прошёл в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше, в посёлке Гульшат, впервые провели «Тюльпан-фест». Праздник посвятили Дню единства народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В мероприятии приняли участие школьники, волонтёры Молодёжного ресурсного центра и сотрудники культурно-досугового центра.
Для молодых балхашцев была организована викторина на знание особенностей диких степных тюльпанов и истории их распространения. Организаторы подготовили концертную программу.
Также все желающие смогли принять участие в спортивных состязаниях.
Беречь свою малую родину и охранять красоту её природы призвала собравшихся заместитель акима Балхаша Саягуль Жаксылыкова.
«Мы должны любить свой край, его природу, бережно относиться к растительному и животному миру. Фестиваль должен стать действенным инструментом в деле сохранения тюльпанов, а значит, и экологии нашей степи», – сказала Саягуль Жаксылыкова.