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Фестиваль диких тюльпанов прошёл в Балхаше
3 Мая 2022 21:53
Фестиваль диких тюльпанов прошёл в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше, в посёлке Гульшат, впервые провели «Тюльпан-фест». Праздник посвятили Дню единства народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие школьники, волонтёры Молодёжного ресурсного центра и сотрудники культурно-досугового центра.

Для молодых балхашцев была организована викторина на знание особенностей диких степных тюльпанов и истории их распространения. Организаторы подготовили концертную программу.

Также все желающие смогли принять участие в спортивных состязаниях.

Беречь свою малую родину и охранять красоту её природы призвала собравшихся заместитель акима Балхаша Саягуль Жаксылыкова.

«Мы должны любить свой край, его природу, бережно относиться к растительному и животному миру. Фестиваль должен стать действенным инструментом в деле сохранения тюльпанов, а значит, и экологии нашей степи», – сказала Саягуль Жаксылыкова.


Автор:
Корреспондент
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