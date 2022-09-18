Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область
Фестиваль цветов состоялся в Актобе
18 Сентября 2022, 16:46

Фестиваль цветов состоялся в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Проспект Абая в Актобе украсили яркие цветы. В фестивале под названием «Мир цветов» приняли участие предприятия города, индивидуальные предприниматели, коллективы учебных заведений, детских садов и внешкольных организаций, а также цветоводы-любители. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Всего поступило 156 заявок на участие. В открытии фестиваля, посвященного 90-летию Актюбинской области, принял участие глава региона Ералы Тугжанов.

«Такие познавательные мероприятия с участием жителей должны стать традиционными, фестиваль побуждает к бережному отношению к природе, к родному краю, приобщает к красоте окружающей среды. С привлечением специалистов, занимающихся цветоводством, озеленением, можно благоустроить город, сформировать собственную уникальную декоративную архитектуру», - сказал Е. Тугжанов.

Популярные цветочные салоны города и садоводы-любители за лучшие цветочные композиции были награждены в 9 номинациях. Горожане получили возможность приобрести на выставке-ярмарке не только цветы, но и различные сорта чая и меда, многолетние саженцы. Мероприятие продолжилось концертной программой местных деятелей культуры.


Кадры из видео


Новости по теме
Фестиваль футбола в честь Дня Республики проведут в Астане
17 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
16 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
Читайте также
Фестиваль футбола в честь Дня Республики проведут в Астане
Мошенница обманула актюбинца на миллион тенге
Полиция прокомментировала стычку болельщиков «Тобола» и «Актобе»
17 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
17 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
16 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
16 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
Утвержден перенос дней отдыха в 2022 году
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив