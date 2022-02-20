Фестиваль «Бұрқасын – 2022» проходит в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На реке Есиль в Нур-Султане проходит ежегодный зимний фестиваль «Бұрқасын – 2022», который собрал на своей площадке свыше двух тысяч участников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Бұрқасын-2022» организован столичным акиматом. Всего на фестивале представлены 10 видов спорта: лыжные гонки, гиревой спорт, армрестлинг, поясная борьба, перетягивание каната, пима-хоккей, стрельба по снегу, автоспорт, мотоспорт и зимний футбол. По традиции самый многочисленный из них по числу участников – лыжные гонки.

«Фестиваль «Бұрқасын -2022» проводится 22-й раз. В этом году в программу фестиваля добавилось еще 2 вида спорта - поясная борьба и армрестлинг. Дисциплины, включенные в программу, отбирались на основе предложений горожан спроса у населения.

Зарегистрированы более двух тысяч участников, в их числе есть и воинские подразделения. Возраст участников разный, к примеру, в лыжных гонках могут принимать участие и 4-летние дети, в гиревом спорте – от 16-18 лет. Все зависит от требований и особенностей каждого вида спорта. Для каждой возрастной категории у нас предусмотрены медали и ценные призы. Посредством нынешнего фестиваля мы хотим выразить поддержку нашим спортсменам-олимпийцам, которые находятся сейчас в Пекине, чтобы они знали, что мы все граждане поддерживаем и болеем за них», - рассказал и.о. руководителя столичного управления спорта Самат Жылкыбаев.

«Меня очень радует, что дети участвуют в этом мероприятии. Поскольку развитие массового спорта и привитие к здоровому образу жизни начинается с малого возраста. Отрадно, что родители своих детей сейчас приобщают к спорту», - отметил почетный гость фестиваля олимпийский чемпион Серик Сапиев.

Дамир Майкынов работает учителем физкультуры в столичной гимназии №58. В этом году 13 его учеников приняли участие в лыжной гонке фестиваля «Буркасын-2022».

«Для участия в зимнем фестивале «Буркасын-2022» от имени гимназии №58 мы привезли 13 учеников школы 2004, 2005, 2008 и 2009 годов рождения. Не только школьники, но и учителя изъявили желание принять участие. Считаю необходимым участие детей в подобного рода мероприятиях в целях воспитания и привития любви к спорту, лыжному спорту в том числе. Наши ученики ежегодно участвуют в этом фестивале. Мы готовимся на базе своей школы, инвентарь у нас позволяет. Наши ученики выступают на дистанциях в 500 метров, 1 км и 2 км», - рассказал учитель.

Напомним, фестиваль проводится с целью развития массового спорта, пропаганды здорового образа жизни среди населения и молодежи Нур-Султана.