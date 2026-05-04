KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Фестиваль близнецов проходит в Китае

    В Моцзян-Ханьском автономном уезде провинции Юньнань на юго-востоке Китая с 1 по 5 мая продолжается 20-й Международный фестиваль близнецов «Тропик рака», передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа

    Фестиваль близнецов проходит в Китае
    Фото: x.com/@chinaorgcn

    В нем принимают участие тысячи пар близнецов из более чем 20 стран и регионов.

    Моцзян-Ханьский автономный уезд издавна известен более высоким, чем в среднем, уровнем рождения близнецов, за что получил прозвище «Родина близнецов». 

    Здесь посетителям фестиваля предлагается множество развлечений. Одна из известных традиций — обмен благословениями путем нанесения друг другу на лица специального порошка, символизирующего удачу. Посетители также могут присоединиться к традиционным круговым танцам вокруг костра, а живые выступления местных певцов добавляют праздничной атмосферы еще больше энергии. 

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

    Ранее сообщалось про редкий случай в мировой медицине, когда в Китае родилась пятерня.

    Мы также писали о том, что более 200 пар близнецов родились в Казахстане за два месяца. 

     

     

    Демография Дети Китай Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор