Фестиваль близнецов проходит в Китае

В Моцзян-Ханьском автономном уезде провинции Юньнань на юго-востоке Китая с 1 по 5 мая продолжается 20-й Международный фестиваль близнецов «Тропик рака», передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

В нем принимают участие тысячи пар близнецов из более чем 20 стран и регионов.

Моцзян-Ханьский автономный уезд издавна известен более высоким, чем в среднем, уровнем рождения близнецов, за что получил прозвище «Родина близнецов».

Over 1,000 multiple births from around the world took part in a parade during the twins festival in Mojiang Hani Autonomous County. The event runs from May 1 to 5. https://t.co/bHDiqTyNn2 pic.twitter.com/C8AzFQRUrS — China.org.cn (@chinaorgcn) May 3, 2026

Здесь посетителям фестиваля предлагается множество развлечений. Одна из известных традиций — обмен благословениями путем нанесения друг другу на лица специального порошка, символизирующего удачу. Посетители также могут присоединиться к традиционным круговым танцам вокруг костра, а живые выступления местных певцов добавляют праздничной атмосферы еще больше энергии.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Синьхуа.

