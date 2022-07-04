РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:41, 03 Июль 2022 | GMT +6

    Фестиваль близнецов впервые прошел в Павлодаре

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Около 300 человек – близняшек и тройняшек – стали участниками необычного семейного праздника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рavlodarnews.kz.

    Как рассказала и.о. руководителя отдела внутренней политики Гульжан Апсаликова, с инициативой провести нечто подобное выступили жители города. Акимат поддержал идею горожан.

    На праздник пришли и совсем маленькие детки, и солидные взрослые близнецы. Стали участниками фестиваля и 23-летние Дастан и Думан, разница между братьями - 10 минут.

    «Интересно жить, когда твой брат - копия тебя. Хотя у нас бывают разные компании знакомых, в результате случаются недоразумения: друзья обижаются, что проходим мимо, не обращаем внимание, принимая меня за него, и наоборот, – улыбается Думан. – Вкусы чаще у нас совпадают. Если что-то взял себе, беру и для него. Да и в жизни так, что я сразу думаю за себя и за брата».

    По словам молодого человека, они с братом во время учебы, случалось, пользовались сходством – брат за брата успешно сдавал экзамены, хотя и обучались по разным специальностям: один - строитель, другой - металлург.

    Девятилетние близняшки Рухан и Амина говорят, что вкусы у них разные – одна занимается вокалом, другая рисует, разная у них любовь к цвету, да и разные характеры.

    Организаторы фестиваля близнецов постарались сделать праздник интересным - пригласили аниматоров, устроили пенную вечеринку и раздачу мороженого. На концертной площадке «Ertis Promenade» выступили творческие и детские коллективы города.


    Фото Константина Шелкова

    Теги:
    Общество Павлодарская область Павлодар
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!