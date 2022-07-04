Фестиваль близнецов впервые прошел в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Около 300 человек – близняшек и тройняшек – стали участниками необычного семейного праздника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рavlodarnews.kz.

Как рассказала и.о. руководителя отдела внутренней политики Гульжан Апсаликова, с инициативой провести нечто подобное выступили жители города. Акимат поддержал идею горожан.

На праздник пришли и совсем маленькие детки, и солидные взрослые близнецы. Стали участниками фестиваля и 23-летние Дастан и Думан, разница между братьями - 10 минут.

«Интересно жить, когда твой брат - копия тебя. Хотя у нас бывают разные компании знакомых, в результате случаются недоразумения: друзья обижаются, что проходим мимо, не обращаем внимание, принимая меня за него, и наоборот, – улыбается Думан. – Вкусы чаще у нас совпадают. Если что-то взял себе, беру и для него. Да и в жизни так, что я сразу думаю за себя и за брата».

По словам молодого человека, они с братом во время учебы, случалось, пользовались сходством – брат за брата успешно сдавал экзамены, хотя и обучались по разным специальностям: один - строитель, другой - металлург.

Девятилетние близняшки Рухан и Амина говорят, что вкусы у них разные – одна занимается вокалом, другая рисует, разная у них любовь к цвету, да и разные характеры.

Организаторы фестиваля близнецов постарались сделать праздник интересным - пригласили аниматоров, устроили пенную вечеринку и раздачу мороженого. На концертной площадке «Ertis Promenade» выступили творческие и детские коллективы города.





Фото Константина Шелкова