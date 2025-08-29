Фестиваль Ballet Globe открывает сезон звездным вечером с Дианой Вишнёвой

В рамках международного фестиваля Ballet Globe на сценах театра «Астана Опера» (20 сентября) и Казахского Национального театра оперы и балета имени Абая в Алматы (26 и 28 сентября) выступит Диана Вишнёва — легенда мирового балета, прима-балерина Мариинского театра, приглашенная звезда American Ballet Theatre, лауреат премий «Benois de la danse» и «Золотая маска».

Фото: Ирина Туминене

Диана исполнит заглавную партию в балете «Шехеразада» на вечере, посвященном творчеству реформатора и новатора классического танца — Михаила Фокина.

Программа будет состоять из двух выдающихся балетных постановок:

«Шопениана» — балетная поэма на музыку Фредерика Шопена — в интерпретации ведущих артистов театра Астана Опера и Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. Лирический гимн романтизму и утонченности.

Фото: Ирина Туминене

«Шехеразада» — восточная драма на музыку Римского-Корсакова, наполненная страстью, интригой и глубокой эмоциональностью. В партии Зобеиды Диана Вишнёва вновь докажет, почему её называют одной из самых выразительных балерин XXI века.

— Фокин всегда был для меня балетным поэтом. Его спектакли позволяют не только танцевать, но и проживать драматургию на сцене. Для артиста — это редкая глубина, — поделилась Диана Вишнёва.

Фото: Ирина Туминене

Фестиваль Ballet Globe — культурное событие международного уровня, объединяющее выдающихся артистов, репертуар высшей пробы и вдохновляющие смыслы. В этом году фестиваль открывает театральный сезон в двух городах Казахстана Астане и Алматы и делает это на самом высоком уровне — с участием балетной легенды и программой, посвященной великому Михаилу Фокину.

— Мы стремимся создавать в Казахстане не просто спектакли, а события. Диана Вишнёва — это балетная вселенная. Она вдохновляет, преображает сцену и привносит в каждый спектакль художественную высоту. Совместно с лучшими театрами Казахстана мы готовим вечер, о котором будут говорить лучшие представители культурного сообщества, — отмечает Ерлан Андагулов, основатель фестиваля Ballet Globe.

Купить билеты:

Астана

Алматы