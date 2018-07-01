Фестиваль «Alakol алаулары» на побережье озера собрал свыше 5 тысяч туристов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На озере Алаколь прошел ежегодный яркий фестиваль «Alakol алаулары», который был организован управлением туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр региона.

Фестиваль, прошедший в минувшие выходные, собрал более 5 тысяч отдыхающих, в том числе и туристов из России, Китая, Кыргызстана. В этом году обновленный пляж удивил всех гостей и туристов.

«В этом году Алаколь нас приятно удивил. Мы с семьей в последний раз приезжали сюда лет пять назад и ничего подобного здесь не было. Теперь, думаю, будем наведываться к вам чаще», - говорит турист из России Роман Андриевский.



Восточный Казахстан является одним из приоритетных регионов, ориентированных на развитие туристского кластера согласно Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года, которая предусматривает создание регионального культурно-туристского кластера в Восточном Казахстане - «Жемчужина Алтая». И одним из ключевых объектов для развития туризма в ВКО является побережье озера Алаколь. За последние два года на благоустройство побережья из областного бюджета выделено около 6 млрд. тенге.





По традиции ежегодно на побережье озера проходит фестиваль «Alakol алаулары», где для отдыхающих бесплатно проводят различные мероприятия, зажигательные танцы и концерты. Отдыхающим запомнилось выступление артистов города Семей.





В этом году церемония открытия фестиваля началась с выступления команд КВН городов и районов Восточного Казахстана. Команды КВН состязались за кубок акима Урджарского района. По итогам жюри команда из города Усть-Каменогорск «Goold» стала победителем.

Кроме того, управлением туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области в рамках фестиваля «Alakol алаулары» было проведено онлайн голосование среди туристов на сайте Toureast.kz за лучшую базу отдыха и за лучший ресторан, обслуживающий отдыхающих на побережье озера Алаколь. Победители были награждены дипломами и денежными сертификатами, а также годовым абонементом на трансляцию рекламного ролика на ЛЭД экране в городе Усть-Каменогорск. Ну а в конкурсе «Требуй чек» победителем стал турист, оформивший чек на сумму 176 000 тенге.



Завершением всех праздничных мероприятий фестиваля стал красочный салют. Но и в час ночи, после окончания дискотеки, народ не спешил расходиться. И перебирая воспоминания насыщенного дня, наблюдал за прекрасным явлением лунного затмения.