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Фестиваль «Alakol алаулары» на побережье озера собрал свыше 5 тысяч туристов

31 Июля 2018 10:32 255
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Фестиваль «Alakol алаулары» на побережье озера собрал свыше 5 тысяч туристов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На озере Алаколь прошел ежегодный яркий фестиваль «Alakol алаулары», который был организован управлением туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный центр региона. 

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Фестиваль, прошедший в минувшие выходные, собрал более 5 тысяч отдыхающих, в том числе и туристов из России, Китая, Кыргызстана. В этом году обновленный пляж удивил всех гостей и туристов. 

«В этом году Алаколь нас приятно удивил. Мы с семьей в последний раз приезжали сюда лет пять назад и ничего подобного здесь не было. Теперь, думаю, будем наведываться к вам чаще», - говорит турист из России Роман Андриевский.


Фестиваль «Alakol алаулары» на побережье озера собрал свыше 5 тысяч туристовВосточный Казахстан является одним из приоритетных регионов, ориентированных на развитие туристского кластера согласно Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года, которая предусматривает создание регионального культурно-туристского кластера в Восточном Казахстане - «Жемчужина Алтая». И одним из ключевых объектов для развития туризма в ВКО является побережье озера Алаколь. За последние два года на благоустройство побережья из областного бюджета выделено около 6 млрд. тенге.


Фестиваль «Alakol алаулары» на побережье озера собрал свыше 5 тысяч туристовПо традиции ежегодно на побережье озера проходит фестиваль «Alakol алаулары», где для отдыхающих бесплатно проводят различные мероприятия, зажигательные танцы и концерты. Отдыхающим запомнилось выступление артистов города Семей.


Фестиваль «Alakol алаулары» на побережье озера собрал свыше 5 тысяч туристовВ этом году церемония открытия фестиваля началась с выступления команд КВН городов и районов Восточного Казахстана. Команды КВН состязались за кубок акима Урджарского района. По итогам жюри команда из города Усть-Каменогорск «Goold» стала победителем.
Кроме того, управлением туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области в рамках фестиваля «Alakol алаулары» было проведено онлайн голосование среди туристов на сайте Toureast.kz за лучшую базу отдыха и за лучший ресторан, обслуживающий отдыхающих на побережье озера Алаколь. Победители были награждены дипломами и денежными сертификатами, а также годовым абонементом на трансляцию рекламного ролика на ЛЭД экране в городе Усть-Каменогорск. Ну а в конкурсе «Требуй чек» победителем стал турист, оформивший чек на сумму 176 000 тенге.

Завершением всех праздничных мероприятий фестиваля стал красочный салют. Но и в час ночи, после окончания дискотеки, народ не спешил расходиться. И перебирая воспоминания насыщенного дня, наблюдал за прекрасным явлением лунного затмения.

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Туризм,
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Автор:

Людмила Малько

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