Ферросплавный завод введут в эксплуатацию в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие ключевые проекты будут запущены до конца года в Казахстане, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из ключевых проектов до конца года планируется ввести в эксплуатацию следующие проекты: Первое - проект по расширению Актогайского ГОКа в Восточно-Казахстанской области (ТОО «KAZ Minerals Aktogay»), что позволит увеличить мощность переработки сульфидной руды в 2 раза до 50 млн тонн в год и обеспечить производство меди до 190 тысяч тонн в год. Это 90% рост», - сказал Бейбут Атамкулов.

Было отмечено, что предприятием внедрены элементы Индустрии 4.0, а именно система цифрового мониторинга всего горно-производственного процесса от добычи руды до выпуска продукции. Оцифровка позволяет повысить эффективность производственных процессов и оптимизировать работу предприятия.

Второе. Первый проект в Казахстане по производству алюминиевой банки в городе Шымкент.

«Сейчас мы импортируем 700 млн алюминиевых банок в год. Реализация данного проекта обеспечит внутреннюю потребность пищевой промышленности на 65% (500 млн единиц в год)», - пояснил Бейбут Атамкулов.

Третье. Проект по строительству Сарыаркинского ферросплавного завода в Карагандинской области, ТОО «Qaz Carbon» (Каз Карбон). Предприятием используются инновационные технологии для получения высококачественных ферросплавов и марганцев агломератов. Выпускаемая продукция полностью ориентирована на экспорт (США, Япония, Корея, Турция и страны Европы).