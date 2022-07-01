Фермеры опасаются потерять 50% урожая из-за нашествия сайгаков – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акмолинская и Костанайская области стали основными регионами, пострадавшими от нашествия сайгаков. Только в двух областях сосредоточены 55 % всех зерновых культур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из актуальных вопросов – нашествие сайгаков на поля сельхозформирований. Поступают многочисленные обращения и жалобы со стороны сельхозформирований. Все известно по выступлениям фермеров, поступают письма на имя Главы государства по этому вопросу. Следует отметить, что действительно усилилась конкуренция сайгаков и сельскохозяйственных животных за пастбища, водоемы. По информации акиматов областей, основные пострадавшие регионы – Акмолинская и Костанайская области. Основная доля сельскохозяйственных культур приходится на эти области – около 10 млн га. Только в двух областях сосредоточены 55 % всех зерновых культур. Фермеры опасаются потерять около 50 % урожая, потому что сайга не боится машин, а идет по посевам», - сказал на брифинге заместитель директора департамента земледелия Министерства сельского хозяйства Мурат Иргибаев.

В Акмолинской области многочисленные набеги наблюдаются в семи районах на площади более 480 га. В Костанайской области набеги произошли в пяти районах на площади более 800 тыс. га. По информации ведомства, нашествие сайгаков наблюдается в ЗКО, Актюбинской области, в отдельных районах Карагандинской области.

«Если говорить цифрами, при потраве от 1 до 3 млн га, сельхозформирования потеряют 78 млрд тенге. В прошлом году фермеры из-за засухи не добрали урожайность. В этом году существует проблема сайгаков. Такими темпами можем перейти на продбезопасность: будет ли хлеб или не будет. Поэтому фермеры просят создать госорган, который защитит от набега сайгаков или природные парки вдали от посевов», - добавил Мурат Иргибаев.