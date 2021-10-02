Фермеры Карагандинской области представят свою продукцию на ярмарке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти выходные на сельскохозяйственной ярмарке в Нур-Султане свою продукцию представит Карагандинская область. Это свыше 600 тонн товаров, а также продукция местных сельхозтоваропроизводителей. Об этом сообщает официальный сайт городского акимата, передает МИА «Казинформ».

Ярмарка традиционно пройдет на площади у ТРЦ «Хан Шатыр» (пересечение улицы Д. Кунаева и проспекта Туран).

Свои товары 2 и 3 октября представят 126 фермерских хозяйств и перерабатывающих предприятий девяти районов и четырех городов Карагандинской области. На прилавках будут представлены 117 наименований продуктов питания, в том числе: мясо всех видов - 150,1 тонн, рыба - 4,3 тонны, яйца - 200 тыс. штук, молочная продукция - 20 тонн, картофель и овощи - 495 тонн, колбасные, кондитерские, хлебобулочные изделия - 11,4 тонны.

Всего в столице в текущем году в целях стабилизации цен на социально значимые продукты питания запланировано 14 ярмарок с учетом сроков созревания овощей и фруктов.

Сезон сельскохозяйственных региональных ярмарок продлится в Нур-Султане до 31 октября. С 21 августа на ярмарках в столице свою продукцию уже представили сельхозтоваропроизводители Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Актюбинской областей.

Отметим, ярмарка будет проводится с соблюдением санитарных норм, рекомендованных Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана.