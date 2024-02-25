Фермеры организовали беспорядки на выставке с участием президента Франции

Сегодня в Париже проходит крупная сельскохозяйственная выставка Salon international de l’agriculture. Ежегодное мероприятие решил посетить президент Франции Эмманюэль Макрон, передает собственный корреспондент Kazinform.

Сельскохозяйственное событие, которое празднует в этом году свое шестидесятилетие, проволится с 24 февраля по 3 марта.

Однако утром менее чем за час до официального открытия группа лиц в кепках с надписями FNSEA ворвалась в павильоны выставки, допустив столкновения с охраной и французской полицией.

Издание Le Figaro передает, что в это время президент Франции Эмманюэль Макрон находился на выставке и должен был провести деловой завтрак с главами фермерских объединений.

Беспорядки произошли в центре зала № 1 выставочного павильона. Столкнувшись с десятками полицейских, фермеры кричали антиправительственные лозунги. Сообщается о задержании полицией отдельных участников.

Позже в другой части выставочного павильона Э.Макрон провел дискуссию с фермерами.

Работники сельского хозяйства жаловались Э.Макрону на сложные административные процессы и необходимость государственной поддержки отрасли.

Отвечая на требования лидеров аграриев, президент Франции пообещал, что правительство продолжит над упрощением административных процедур для фермеров.

— Встретимся у меня через три недели — пообещал Э.Макрон.

Кроме того, он призвал фермеров к порядку.

— Я говорю фермерам: вы не помогаете никому из своих коллег, разбивая стенды, вы не помогаете никому, делая шоу невозможным и в некотором смысле отпугивая семьи от посещения», — сказал Э.Макрон.

Ярмарка открылась на следующий день после того, как протестующие фермеры вернулись в Париж со своими тракторами. Последний протест произошел три недели назад, когда фермеры сняли блокпосты вокруг Парижа и по всей стране.

После того, как правительство пообещало потратить 400 млн евро на решение их проблем, связанных с низкими доходами, чрезмерным регулированием и недобросовестной конкуренцией из-за границы, с которыми фермеры Франции сталкиваются на этом этапе.