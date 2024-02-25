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    22:10, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Фермеры организовали беспорядки на выставке с участием президента Франции

    Фермеры организовала беспорядки на сельскохозяйственной выставке с участием президента Франции
    Фото: кадр из видео

    Сегодня в Париже проходит крупная сельскохозяйственная выставка Salon international de l’agriculture. Ежегодное мероприятие решил посетить президент Франции Эмманюэль Макрон, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Сельскохозяйственное событие, которое празднует в этом году свое шестидесятилетие, проволится с 24 февраля по 3 марта.

    Однако утром менее чем за час до официального открытия группа лиц в кепках с надписями FNSEA ворвалась в павильоны выставки, допустив столкновения с охраной и французской полицией.

    Издание Le Figaro передает, что в это время президент Франции Эмманюэль Макрон находился на выставке и должен был провести деловой завтрак с главами фермерских объединений.

    Беспорядки произошли в центре зала № 1 выставочного павильона. Столкнувшись с десятками полицейских, фермеры кричали антиправительственные лозунги. Сообщается о задержании полицией отдельных участников.

    Позже в другой части выставочного павильона Э.Макрон провел дискуссию с фермерами.

    Работники сельского хозяйства жаловались Э.Макрону на сложные административные процессы и необходимость государственной поддержки отрасли.

    Отвечая на требования лидеров аграриев, президент Франции пообещал, что правительство продолжит над упрощением административных процедур для фермеров.

    — Встретимся у меня через три недели — пообещал Э.Макрон.

    Кроме того, он призвал фермеров к порядку.

    — Я говорю фермерам: вы не помогаете никому из своих коллег, разбивая стенды, вы не помогаете никому, делая шоу невозможным и в некотором смысле отпугивая семьи от посещения», — сказал Э.Макрон.

    Ярмарка открылась на следующий день после того, как протестующие фермеры вернулись в Париж со своими тракторами. Последний протест произошел три недели назад, когда фермеры сняли блокпосты вокруг Парижа и по всей стране.

    После того, как правительство пообещало потратить 400 млн евро на решение их проблем, связанных с низкими доходами, чрезмерным регулированием и недобросовестной конкуренцией из-за границы, с которыми фермеры Франции сталкиваются на этом этапе.

     

    Теги:
    Франция Протесты в мире Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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