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    Фермерам предоставят 4%-ные кредиты на производство продуктов питания

    23 Января 2023, 15:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Опыт Северо-Казахстанской области по сдерживанию цен на продукты будет распространен по всей стране. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, цены на продукты питания предполагается регулировать через социально-предпринимательские корпорации путем дальнейшего предоставления фермерам долгосрочных кредитов под 4%.

    «С февраля мы планируем реализовать проект. Опыт Северного Казахстана показал свою эффективность. С 2021 года из республиканского бюджета выдавались средства СПК с процентной ставкой ниже 4%, далее средства направлялись фермерам для производства продуктов питания под 4% на длительный срок. Такой подход позволил профинансировать молочно-товарные фермы, птицефабрики мясного направления», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах расширенного заседания коллегии Минсельхоза.

    Как пообещал министр, этот опыт получит распространение.

    «Теперь мы хотим распространить этот опыт в каждом регионе по всему Казахстану», - заключил Е. Карашукеев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство Продовольственный кризис
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