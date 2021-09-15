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    15:06, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Фермера застрелили в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области выстрелом из ружья застрелен фермер, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагическое происшествие случилось в Исатайском районе. Во время ссоры 48-летний житель села Зинеден выстрелил в своего оппонента. Выстрел из охотничьего ружья оказался смертельным: погиб 42-летний фермер - также житель села Зиниден.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в настоящее время по этому факту проводится расследование по статье 99 часть вторая УК РК.

    Подозреваемый задержан и помещен в следственный изолятор.


    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия
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