Фермера застрелили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области выстрелом из ружья застрелен фермер, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Трагическое происшествие случилось в Исатайском районе. Во время ссоры 48-летний житель села Зинеден выстрелил в своего оппонента. Выстрел из охотничьего ружья оказался смертельным: погиб 42-летний фермер - также житель села Зиниден.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, в настоящее время по этому факту проводится расследование по статье 99 часть вторая УК РК.

Подозреваемый задержан и помещен в следственный изолятор.