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    22:18, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Фермер подстрелил чужих лошадей, которые паслись на его зерновом поле

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    КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Фермер подстрелил четырех лошадей, которые паслись на зерновом поле в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    30 сентября в отдел полиции поселка Г. Мустафина УП Бухар-Жырауского района Карагандинской области поступило заявление от 62-летнего главы крестьянского хозяйства. Он сообщил, что некто застрелил четырех лошадей. Сумма ущерба составила 3 млн тенге. На место происшествия последовала следственно-оперативная группа.

    По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 71-летний глава другого крестьянского хозяйства. Фермер пояснил, что лошади паслись на зерновом поле и чтобы их отпугнуть, он применил огнестрельное оружие. Полицейские изъяли у подозреваемого зарегистрированное охотничье ружье. Возбуждено уголовное дело по статье 202 УК РК «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Ведется расследование.


    Теги:
    МВД РК Карагандинская область Животные Правоохранительные органы
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