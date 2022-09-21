21 Сентября 2022, 19:55

Фенол обнаружили в пробах воды из Урала в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Фенол обнаружили на городских водоочистных сооружениях в пробах отобранной из реки Урал воды в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые фенол в отобранных для анализа проб воды был обнаружен 12 сентября. Пробы отбирались в Урале на глубине 6 метров. Содержание фенола составило 0,0003 микрограмма на литр. В последние дни содержание фенола повысилось до 0.0004 микрограмма на литр. В чистой воде фенол вообще не должен присутствовать. В связи с обнаружением фенола и начавшимся цветением воды усилена очистка поставляемой в городские сети питьевой воды. Она тройная - для очистки воды используются сернокислый алюминий, полимер приестол и хлор»,- сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» главный технолог водоочистных сооружение города Атырау Жамиля Исагалиева.

Об обнаружении фенола предприятие сообщило в соответствующие органы для выяснения источника его появления в воде.

Как ранее сообщалось, фейк об очистке питьевой воды дустом опровергли в Атырау.