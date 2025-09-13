Фельдшер вместо больницы: зачем нужны амбулатории в аулах

— Сеть первичной медико-санитарной помощи — это первичная медицина — она направлена больше на профилактику и оказание экстренной медицинской помощи на месте. То есть это те наши опорные медицинские пункты, где есть медицинский работник. Существуют села, где всего 100 человек живет, может быть 500 живет. Там должен быть медик: фельдшер, медсестра. Где 1,5 тысяч человек живет, там есть врач, который уже может делать назначение и лечить. Естественно, в тех случаях, когда необходима более серьезная медицинская помощь, этих пациентов мы транспортируем в районную больницу или в областную, — пояснил спикер в СЦК.

Он также отметил, что в 2025 году все объекты сельского здравоохранения, включая объекты области Абай, построены за счет средств специального государственного фонда, созданного из возвращенных активов.

Амбулатории и фельдшерские пункты обеспечивают доступ к медицинской помощи на месте и играют ключевую роль в профилактике и экстренной помощи, даже если сложные случаи требуют транспортировки в крупные больницы.

Ранее стало известно, что более 5 млрд тенге возвращенных активов направят на строительство медобъектов в области Абай.