Фельдшер станции скорой помощи города Атбасара: о работе, мечте и сопереживании

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - Самые главные качества, которыми должен обладать медик, кроме, конечно же, профессиональных навыков, это сопереживание и сочувствие. О своей работе старший фельдшер станции скорой помощи Атбасара с 32-летним стажем Наталья Колпакова рассказала корреспонденту МИА «Казинформ».

Один случай из своей практики Наталья Владимировна запомнила на всю жизнь. Тогда она помогала в приеме вызовов диспетчерам скорой помощи. И вдруг звонок - восьмимесячная девочка проглотила этикетку от новых носочков и стала задыхаться!

«Мама была в панике - ребенок посинел и не дышит. В этот момент, наверное, вся моя жизнь пронеслась перед глазами. Я стала объяснять ей, что делать и как правильно поступить. А сама в этот момент экстренно отправила к ним бригаду. Все время была на удержании звонка и продолжала говорить маме, что предпринимать. И вдруг она закричала: «Все, этикетка вылетела!» Ребенок задышал. Когда наша фельдшер прибыла на место, кстати, она заскочила в дом, не обратив внимания на огромную собаку, ребенок уже улыбался.

А мы, все, находившиеся на станции в тот момент, обнимались от счастья и плакали. Помню глаза фельдшера, которая вернулась с этого вызова, ведь она тоже очень боялась не успеть. А я почему-то в тот момент подумала, что если бы мы не спасли этого ребенка, я бы ушла из медицины. Ответственность тогда была слишком большая», - вспоминает Н. Колпакова.

Позже мама спасенной девочки приходила познакомиться с Натальей Владимировной лично.

«Медицина - это у нас семейное, - смеется собеседница. - У меня мама 44 года проработала в бактериологической лаборатории санэпидстанции лаборантом-бактериологом. Училась она на медсестру. Ее брат, мой дядя, также работал фельдшером на станции скорой помощи, где я сейчас и тружусь. Скорая помощь с детства была моей любовью», - продолжает рассказ Н. Колпакова.

Наша героиня закончила атбасарское медучилище по специальности «Фельдшер», пять лет отработала в атбасарской центральной районной больнице медсестрой-анестезисткой реанимационного отделения. Потом были 18 лет работы лаборантом-бактериологом в санэпидстанции. Затем перешла в тубдиспансер. А когда в 2017 году его закрыли, персонал остался без работы. Тогда-то Н. Колпаковой и предложили пойти на станцию скорой помощи. И она с радостью согласилась, ведь это была ее мечта.

На сегодняшний день Наталья Владимировна - боец невидимого фронта, от действий которого зависит работа целой подстанции и фельдшеров. Именно она составляет графики работы бригад в Атбасаре и селе Маринове, ведет дела отдела кадров, принимает заявления, составляет зарплатные табели, получает медикаменты в области и распределяет их по укладкам каждой бригады. Сама женщина называет эту работу одной емкой фразой - «делаю все, чтобы коллегам было комфортно работать, а пациенты получали максимально необходимую помощь»

«Коллектив у нас - одна большая семья, в которой 53 человека. Много знаем друг про друга и стараемся всегда помочь. Особенно когда приходят молодые, «старички» берут над ними шефство. Очень интересно это наблюдать, когда молодежь сидит, открыв рот, а бывалые медики им что-то рассказывают. Говорю «старички», потому что они отработали уже по 25-30 лет в «скорой», - добавляет Н. Колпакова.

По словам женщины, каждый медик должен постоянно обучаться. Так, на подстанции часто проходят семинары и введена практика инструкторов. Для проведения обучающих мастер-классов приезжают специалисты из Астаны.

«Наверное, самое главное качество для медика - сопереживание и сочувствие. Хотя, конечно, важны и профессиональные навыки. Есть такой термин - «выгорание». Так вот хочется, чтобы с медиками никогда этого не случалось. Я смотрю на своих коллег и вижу, как они радуются, когда смогли помочь человеку, и как огорчаются, когда что-то не получилось. И пока в тебе есть душевность и понимание, ты можешь называться настоящим медиком», - добавляет Н. Колпакова.