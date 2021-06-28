Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Фельдшер скорой помощи подозревается в подстрекательстве к даче взятки в Костанае

Автор:  
Жанна Мусабаева
28 Июня 2021, 22:09
Фельдшер скорой помощи подозревается в подстрекательстве к даче взятки в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области фельдшер районной скорой помощи подозревается в подстрекательстве к даче взятки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной антикоррупционной службы.

Антикоррупционной службой Костанайской области начато досудебное расследование в отношении фельдшера районной подстанции скорой неотложной медицинской помощи КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи» управления здравоохранения акимата Костанайской области.

«Он подозревается в неоднократном подстрекательстве работников скорой неотложной медицинской помощи к даче взятки в сумме от 2 000 до 30 000 тенге для руководства КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи» управления здравоохранения акимата Костанайской области за подписание ковидных карточек (Covid-19), для получения надбавок к заработной плате», - поясняют в пресс-службе.

Расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом.


Костанайская область   Коррупция   Здравоохранение  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам