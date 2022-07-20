20 Июля 2022 15:55

Фельдшер погибла при столкновении «скорой» и легковушки в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – На автодороге «Аркалык-Торгай» произошло столкновение кареты «скорой помощи» Джангельдинской районной больницы и легкового авто «Chevrolet Niva». От полученных травм скончалась фельдшер. Полицией начато расследование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авария произошла накануне вечером в 22:30 на автодороге «Аркалык-Торгай».

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 345-1 ч. 3 УК РК «Нарушение ПДД», в настоящее время проводятся следственные действия, назначены экспертизы», - отметили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Как выяснилось, водитель «Chevrolet Niva», следуя по полевой дороге, не убедился в безопасности маневра, выехал со второстепенной дороги на главную. В результате произошло столкновение с автомашиной «УАЗ» - санитарным спецавтотранспортом Джангельдинской центральной районной больницы.

«В результате ДТП погибла фельдшер, которая находилась в автомашине «УАЗ». Женщина скончалась от полученных травм в больнице. Водитель санитарного спецавтотранспорта получил множественные ссадины», - добавили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что 32-летний водитель «Chevrolet Niva» находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Instagram областного управления здравоохранения выразили слова соболезнования семье погибшей.

«Медсестра Джангельдинской районной больницы Нурсауле Буркитбаевна Аскарова, 1969 г. р., работала в одной больнице без перерыва. 33 года назад она пришла после окончания Аркалыкского медицинского колледжа. С 1989 года работала в разных отделениях КГП «Джангельдинская РБ», в последние годы – в качестве медсестры поликлиники. Была приветлива, доброжелательна. Коллегам и пациентам запомнилась профессионалом своего дела. Приносим искренние соболезнования семье, погибшей коллеги. Светлая память Нурсауле Буркитбаевне», - сообщается в публикации.