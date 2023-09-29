Фехтование на шпагах: казахстанцы сразятся за «золото» Азиады

Сборная Казахстана по фехтованию на шпагах провела полуфинальную встречу в командных соревнованиях на летних Азиатских играх в Ханчжоу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Путевку в финал казахстанские шпажисты в составе Эльмира Алимжанова, Руслана Курбанова, Вадима Шарлаимова и Ерлика Сертая (в запасе) оспаривали с командой Гонконга. Победу со счетом 45:30 по итогам всех поединков одержали представители Казахстана.

Таким образом, они сразятся в финале за «золото», а гонконгцам достались бронзовые медали. Решающий матч запланирован на 16:35 по Астане.

На предыдущих стадиях отечественные фехтовальщики не оставили шансов Монголии (45-12) и