Фехтовальщица Айгерим Сарыбай завоевала олимпийскую путевку

Фуджейра (ОАЭ) в эти дни принимает азиатский квалификационный турнир по фехтованию. Казахстан на нем отметился олимпийской квотой. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Ее автором стала Айгерим Сарыбай, успешно выступившая в фехтовании на сабле.

В финале турнира ей противостояла Винг Киу Чу из Гонконга. Матч завершился со счетом 15-13 в пользу Сарыбай, которая в итоге пробилась на ОИ-2024.

Обладателями квоты на ОИ могли стать только победители отбора.

Ранее на Олимпиаду-2024 пробилась мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге, которая также сможет выставить трех спортсменов в индивидуальном зачете.