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Фехтовальщик Руслан Курбанов выбыл из олимпийского турнира

25 Июля 2021 13:16
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Фехтовальщик Руслан Курбанов выбыл из олимпийского турнира

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов прекратил борьбу за медали на Олимпиаде в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Казахстанец за попадание в восьмерку лучших бился с японцем Масару Ямадой.

Их противостояние завершилось победой соперника со счетом 8:15.

Ранее сообщалось, что на старте олимпийских соревнований Руслан Курбанов со счетом 15:7 победил итальянца Марко Фичеру.

Фото: Национальный Олимпийский комитет, Владислав Семенов


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