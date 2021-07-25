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Фехтовальщик Руслан Курбанов выбыл из олимпийского турнира
25 Июля 2021 13:16
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов прекратил борьбу за медали на Олимпиаде в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Казахстанец за попадание в восьмерку лучших бился с японцем Масару Ямадой.
Их противостояние завершилось победой соперника со счетом 8:15.
Ранее сообщалось, что на старте олимпийских соревнований Руслан Курбанов со счетом 15:7 победил итальянца Марко Фичеру.
Фото: Национальный Олимпийский комитет, Владислав Семенов
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