Фехтовальщик Руслан Курбанов выбыл из олимпийского турнира

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фехтовальщик Руслан Курбанов прекратил борьбу за медали на Олимпиаде в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанец за попадание в восьмерку лучших бился с японцем Масару Ямадой.

Их противостояние завершилось победой соперника со счетом 8:15.

Ранее сообщалось, что на старте олимпийских соревнований Руслан Курбанов со счетом 15:7 победил итальянца Марко Фичеру.

Фото: Национальный Олимпийский комитет, Владислав Семенов