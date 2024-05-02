Федор Емельяненко: Казахстан всегда славился бойцами высокого класса

Легенда мирового ММА «Последний император» Фёдор Емельяненко по приглашению ведущего казахстанского промоушена прибыл в Алматы на номерной турнир Alash Pride FC 96, который пройдет 2 мая на арене им. Балуана Шолака. В эксклюзивном интервью корреспонденту агентства Kazinform Емельяненко рассказал о своём отношении к Казахстану и трештоке в ММА.

— Приятно вновь посетить Казахстан. С огромной радостью принял приглашение своих друзей стать почетным гостем на турнире Alash Pride. Приезжая в Казахстан, всегда чувствую особое внимание к своей скромной персоне и большую любовь к смешанным боевым единоборствам. Помню еще в советские времена в вашей стране всегда были высококлассные мастера своего дела в боксе, борьбе, самбо. Имена Серика Конакбаева, Даулета Турлыханова, Каната Байшулакова и многих других выходцев Казахстана гремели на весь СССР. Думаю, благодаря традициям, заложенным ещё в советское время, у вас сегодня неимоверный потенциал. Самое главное, в Казахстане есть преемственность поколений. Сегодня в различных мировых лигах представлены бойцы из вашей страны, в том числе в UFC. В скором времени в этой лиге будет еще больше файтеров из Казахстана. В этом нет даже малейших сомнений. Помнится, в России первооткрывателями были Олег Тохтаров, Игорь Зиновьев, Михаил Илюхин. Затем наступила моя эра. Ну, а после меня, вам хорошо известно, мировую арену штурмовал Хабиб Нурмагомедов. Я бы отметил и Петра Яна. Этот парень еще не сказал своего последнего слова, а Петя на многое способен. Есть еще Ислам Махачев и другие целеустремленные ребята. Каждый боец, попавший в UFC, должен выкладываться по максимуму, иначе даже не стоит подписывать с этой лигой контрактные обязательства. Мальчиков для битья там хватает и без представителей выходцев СНГ, - говорит боец.

Фото: Ерзат Сергазин / Kazinform

В единоборствах, как отметил Емельяненко, важна устойчивая психология.

- Без должной моральной подготовки невозможно достичь высоких целей. На тренировках мы повышаем выносливость, работаем над взрывной силой, для этого прилагаем колоссальные усилия. Также нужно уделять много времени работе в психологическом аспекте. Когда мне было 13 лет, мы ехали на автобусе из моего родного города Старый Оскол в Белгород на соревнования. Мой тренер меня спрашивает: «О чем ты думаешь»? Я ему ответил, что анализирую, как буду действовать во время соревнований. Он мне тогда сказал, что об этом будем думать во время тренировочного процесса. Сейчас же я должен отвлечься. Мандраж свойственен любому спортсмену. Но высококлассные атлеты тем и отличаются, что умеют перебороть предстартовый страх, — говорит именитый спортсмен.

«Последний император» также рассказал о своих взаимоотношениях с младшим братом Александром Емельяненко и про трешток в ММА.

- В детстве мы были дружны с Александром. Однако у каждого из нас свой путь. К сожалению, я не в силах на него повлиять. Если человек изменится, я готов пойти навстречу. Что касается хайпа, который в последние годы сопровождает наш вид спорта, то в этом вопросе у меня есть четкое понимание того, как должен действовать уважающий себя спортсмен и как не должен. Ведь за свои слова всегда нужно отвечать. Трешток и хайп это не про меня. Нужно всегда оставаться человеком. К сожалению, сегодня это вошло в моду. В свое время болтунов ставил на место, — говорит Фёдор Емельяненко.

Прославленный представитель смешанных боевых искусств подчеркнул, что в последнее время ММА стремительно прогрессирует во многих странах.

Фото: Ерзат Сергазин / Kazinform

— Как пример давайте возьмем Казахстан. Вспомните, что было 10-15 лет назад. Надо отдать должное руководству Alash Pride во главе с Данияром Каскарауовым. На протяжении стольких лет поддерживать наш вид спорта, это дорогого стоит. На это способны лишь по-настоящеум преданные фанаты. Если говорить о сегодня, то за Alash Pride потянулись другие промоушены, что вызывает естественную конкурентную среду. А это идет на пользу всей индустрии. Желаю организаторам процветания, а любителям ММА успехов и веры в своих кумиров. От себя лично выражаю большую благодарность всем казахстанцам, кто на протяжении моей спортивной карьеры и по ее окончании меня поддерживает. Для меня это очень важно, - заключил Федор Емельяненко.