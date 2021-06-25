Федор Емельяненко объявит о своем возвращении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Журналист ТАСС Игорь Лазорин анонсировал скорое возвращение легендарного российского бойца Федора Емельяненко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Федор Емельяненко завтра объявит дату своего возвращения и, вполне возможно, имя следующего соперника! Кто будет соперником, как думаете?» — написал Лазорин в Instagram.

44-летний Федор Емельяненко (39-6-1) не проводил боев с декабря 2019 года, когда нокаутировал в первом раунде американского файтера Квинтона Джексона (38-14). Что касается возвращения в октагон Емельяненко, то, по информации журналиста Ариэля Хельвани, Федор выступит в Bellator в октябре. Кто станет соперником россиянина, пока неизвестно.