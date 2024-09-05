Федерацию киберспорта открыли в Костанайской области

Для развития киберспортивного движения в Костанайской области, создано общественное объединение «QostanaiCybersport Federation». Официальное открытие при участии руководства Казахстанской федерации киберспорта состоялось накануне, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего на территории Костанайского региона действует порядка 20 клубов киберспортсменов, которые планируется объединить в одну сильную команду. В целом, костанайская молодежь заинтересована в развитии и участвует в местных и международных турнирах.

Как рассказали в областном акимате, официальное подписание соглашения о сотрудничестве прошло при участии исполнительного директора РОО «QazaqCybersport Federation» Казбека Жангазиева и президента ОО «Qostanai Cybersport Federation» Мурата Сандыбаева.

— Задачи федерации — консолидация игроков действующих 20 киберклубов области в одну сильную команду, развитие инфраструктуры для проведения киберспортивных турниров и соревнований, а также повышение уровня профессионализма киберспортивных игроков. С этого года киберспорт признан олимпийской дисциплиной, первые олимпийские киберспортивные игры пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии, — говорится в официальном релизе.

Ранее казахстанский киберспортсмен Берден Сарин с огромной аудиторией в 1,5 миллиона человек на платформах YouTube и TikTok рассказал об увлечении казахстанскими детьми киберспортом и назвал наиболее популярные игры, которыми увлекается молодежь.