Федерация тяжелой атлетики РК прокомментировала ситуацию вокруг смерти Альберта Линдера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Федерация тяжелой атлетики Казахстана выступила с официальным заявлением по ситуации вокруг смерти тяжелоатлета Альберта Линдера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации тяжелой атлетики Казахстана.

«Накануне вечером бывшие члены сборной РК по тяжелой атлетике, в том числе брат погибшего Альберта Линдера, на своих страницах в социальных сетях выступили с жалобами и критикой в адрес тренеров команды сборной.

Федерация тяжелой атлетики РК намерена взять это дело на контроль и разобраться в каждом обвинении.

В ближайшее время Федерация свяжется с каждым из атлетов и проведёт внутреннее расследование, об итогах которого будет сообщено дополнительно», — говорится в заявлении.

Напомним, 25-летний казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер ушел из жизни 17 сентября. Он был чемпионом мира среди юношей, чемпионом Азии, победителем и рекордсменом Универсиады, многократным чемпионом Казахстана.

Департамент полиции Алматинской области сообщил, что по факту смерти атлета начато досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса РК (Доведение до самоубийства). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Илья Ильин высказался по поводу ухода из жизни тяжелоатлета Альберта Линдера.

Фото: wfrk.kz