Федерация тяжелой атлетики Казахстана дисквалифицировала трех тренеров за допинг подопечных

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики Алдияр Нуралинов прокомментировал решение дисциплинарной комиссии об отстранении от деятельности трех тренеров - Айбола Колбаева, Талгата Абена и Славика Ню, которые занимались подготовкой дисквалифицированных за допинг атлетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

Ранее Федерация тяжелой атлетики н а базе олимпийского центра «Акбулак» в г.Талгар Алматинской области провела заседание дисциплинарной комиссии по нарушениям антидопинговых правил на внутриреспубликанском уровне.

Решением комиссии Айбол Колбаев - тренер по тяжелой атлетике республиканского колледжа спорта и центра подготовки олимпийского резерва г. Алматы и Талгат Абен - тренер специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШОР) №17 и специализированной школы высшего спортивного мастерства г. Алматы дисквалифицированы на 4 года.

Тренеры осуществляли подготовку атлетов Аружан Көлбай (г.Алматы), Гүлдана Жүніс (г.Алматы), Асылжан Бектай (Кызылординская обл.), Алишер Сейтқазы (г.Алматы), Ерасыл Кеңесбаев (г.Алматы), которые ранее решением КазНАДЦ были дисквалифицированы на два года.

На один год дисквалифицирован тренер СДЮШОР №20 г.Шымкент Славик Ню, осуществлявший подготовку атлета Максима Ню (г. Шымкент). Сам атлет ранее был дисквалифицирован КазНАДЦ на 4 года.

На период дисциплинарных взысканий вышеуказанные тренеры будут отстранены от тренерской деятельности.

Строгий выговор объявлен Дмитрию Ольховскому — тренеру ДЮСШ Каратальского района г.Уштобе, осуществлявшему подготовку Тимура Хасарова (Алматинская область). Атлет был также дисквалифицирован решением КазНАДЦ на два года.

«Задача дисциплинарной комиссии в каждом отдельном случае дать оценку действиям тренеров и персонала поддержки, которые осуществляют подготовку атлетов. Придерживаясь принципа нулевой терпимости к допингу, федерация будет разбираться во всех случаях нарушения антидопинговых правил, прежде всего для обеспечения чистоты спортивных результатов как на республиканском, так и на международном уровне», - отметил и сполнительный директор Федерации тяжелой атлетики Алдияр Нуралинов.

По итогам заседания дисциплинарной комиссии при поддержке КазНАЦД для всех атлетов и тренерского состава, находящихся на учебно-тренировочных сборах на базе олимпийского центра «Акбулак», был проведен информационный семинар по новым нормам законодательства по вопросам физической культуры и спорта в части ужесточения ответственности за допинговые нарушения.

Напомним, Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта». В законе предусмотрены меры ужесточения ответственности за применение, назначение и распространение запрещенных препаратов и субстанций.