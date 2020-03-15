Федерация тенниса Казахстана вслед за ITF отложила все турниры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация тенниса (ITF) объявила о переносе всех турниров до 20 апреля 2020 года. Федерация тенниса Казахстана также переносит все турниры на территории РК на неопределенный срок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«Консультативная группа ITF по вопросам коронавируса (COVID-19) безотрывно следит за глобальным распространением COVID-19 и проводит консультации с экспертами в области медицины, безопасности, логистики, а также с уполномоченными международными и национальными инстанциями. Мы знаем и понимаем, что ситуация меняется каждый день», - говорится в сообщении ITF .

В рамках мер предосторожности ITF переносит все турниры, которые принадлежат или находятся в управлении ITF. Переносятся все турниры в рамках Мирового теннисного тура ITF среди мужчин и женщин, Мирового юниорского теннисного тура ITF, Тура по колясочному теннису при содействии Uniqlo, Мирового тура ITF по пляжному теннису и Ветеранского тура ITF. Данное решение будет пересматриваться еженедельно, но как минимум турниры ITF не будут проводиться до 20 апреля 2020 года.

«Мы будем тесно сотрудничать с нашими партнерами и другими заинтересованными сторонами, региональными и национальными ассоциациями, чтобы вместе определить подходящие даты возобновления игр в каждой категории сразу, как только позволит ситуация. Профессиональный теннис представлен Международной федерацией тенниса (ITF), Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской ассоциацией тенниса (WTA). Все три организации приложат максимум усилий по предоставлению актуальной информации о сложившейся ситуации и минимизации сбоев в расписаниях игр и рейтингах теннисистов. Здоровье и безопасность спортсменов, персонала и болельщиков являются приоритетными для ITF. Предсказать длительность воздействия COVID-19 в целом не представляется возможным, однако мы продолжим следить за ситуацией и действовать соответствующим образом», - заявила в официальном пресс-релизе Международная федерация тенниса.

В связи со сложившейся ситуацией Федерация тенниса Казахстана в целях соблюдения правил безопасности также переносит все турниры на территории РК, организатором которых является сама Федерация, на неопределенный срок. Федерация тенниса Казахстана следит за ситуацией и будет дополнительно информировать обо всех изменениях.