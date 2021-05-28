РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:07, 27 Май 2021 | GMT +6

    Федерация тенниса Казахстана представила «Гид для родителей»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Федерация тенниса Казахстана представила «Гид для родителей». Руководство поможет родителям и игрокам узнать больше о программе «Теннис до 10», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечают в Федерации, уникальность этого гида в том, что он структурирован и понятен.

    «Мы хотим четко донести до всех, что каждый ребенок в будущем может стать ТОП-игроком и войти в состав Национальной сборной Казахстана. Мы постарались ответить на важные вопросы: для чего ребенку нужно использовать красные, оранжевые и зеленые медленные мячи и почему детям необходимо играть на кортах меньшего размера. Вне зависимости от того, будет ребенок в будущем профессиональным игроком или нет, мы обучим его четырем важным вещам: Уважать, Учиться, Конкурировать и Исследовать. Это и есть главная цель и философия нашей программы», - отмечает исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана Дэйв Майли.

    По его словам, в торая особенность гида - он полезен для родителей, роль которых очень важна в программе «Теннис до 10», потому что их поведение оказывает значительное влияние на детей в этом возрасте.

    «Родителям нужно воодушевлять своего ребенка и его товарищей по тренировкам, быть лояльными, то есть, не давить на своего ребенка при победах или поражениях, всегда гордиться своим ребенком, стараться контролировать эмоции и слова, поддерживать, уважать тренера и позволять ему делать свою работу, хвалить ребенка за процесс, а не за результат, всегда прислушиваться к своему ребенку, развивать самостоятельность и профессионализм, уважать судьей, проявлять интерес и понимание, быть дружелюбными по отношению к другим родителям. Понимать структуру Федерации тенниса Казахстана по развитию игроков; что такое программа «Теннис до 10»; какое должно быть поведение у родителей. Эти ключевые моменты, которые я выделяю в рамках развития данной программы, в будущем смогут обеспечить ребенку не только спортивные, но и жизненные навыки именно через теннис», - добавил Дэйв Майли.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:52
    Каратауских краснокнижных архаров стало больше в Казахстане
    Сегодня, 15:51
    Сыр из Семея стал лучшим во Франции
    Сегодня, 15:40
    В Англии запретили одноразовые пластиковые столовые приборы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!