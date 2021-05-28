НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Федерация тенниса Казахстана представила «Гид для родителей». Руководство поможет родителям и игрокам узнать больше о программе «Теннис до 10», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в Федерации, уникальность этого гида в том, что он структурирован и понятен.

«Мы хотим четко донести до всех, что каждый ребенок в будущем может стать ТОП-игроком и войти в состав Национальной сборной Казахстана. Мы постарались ответить на важные вопросы: для чего ребенку нужно использовать красные, оранжевые и зеленые медленные мячи и почему детям необходимо играть на кортах меньшего размера. Вне зависимости от того, будет ребенок в будущем профессиональным игроком или нет, мы обучим его четырем важным вещам: Уважать, Учиться, Конкурировать и Исследовать. Это и есть главная цель и философия нашей программы», - отмечает исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана Дэйв Майли.

По его словам, в торая особенность гида - он полезен для родителей, роль которых очень важна в программе «Теннис до 10», потому что их поведение оказывает значительное влияние на детей в этом возрасте.

«Родителям нужно воодушевлять своего ребенка и его товарищей по тренировкам, быть лояльными, то есть, не давить на своего ребенка при победах или поражениях, всегда гордиться своим ребенком, стараться контролировать эмоции и слова, поддерживать, уважать тренера и позволять ему делать свою работу, хвалить ребенка за процесс, а не за результат, всегда прислушиваться к своему ребенку, развивать самостоятельность и профессионализм, уважать судьей, проявлять интерес и понимание, быть дружелюбными по отношению к другим родителям. Понимать структуру Федерации тенниса Казахстана по развитию игроков; что такое программа «Теннис до 10»; какое должно быть поведение у родителей. Эти ключевые моменты, которые я выделяю в рамках развития данной программы, в будущем смогут обеспечить ребенку не только спортивные, но и жизненные навыки именно через теннис», - добавил Дэйв Майли.